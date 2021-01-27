https://ria.ru/20210127/snv-3-1594775817.html

Онлайн-конференция о продлении договора СНВ-3

Онлайн-конференция о продлении договора СНВ-3

28 января в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о вопросах стратегической стабильности и глобальной безопасности в связи с продлением Россией и США действия договора СНВ-3.

2021-01-27T13:24

2021-01-27T13:24

2021-01-27T13:24

анонсы

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Задать вопросУчастники:- генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ;- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;- старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО МИД России, консультант ПИР-центра Андрей БАКЛИЦКИЙ;- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО.К разговору приглашены представители Федерального Собрания Российской Федерации. 26 января президенты России и США договорились о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) на максимально возможный срок - 5 лет - до 5 февраля 2026 года. О значении продления договора и перспективах переговорного процесса в сфере контроля над вооружениями пойдет речь в ходе мероприятия.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы