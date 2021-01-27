Онлайн-конференция о продлении договора СНВ-3
28 января в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о вопросах стратегической стабильности и глобальной безопасности в связи с продлением Россией и США действия договора СНВ-3.
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Участники:
- генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО МИД России, консультант ПИР-центра Андрей БАКЛИЦКИЙ;
- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО.
К разговору приглашены представители Федерального Собрания Российской Федерации.
26 января президенты России и США договорились о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) на максимально возможный срок - 5 лет - до 5 февраля 2026 года. О значении продления договора и перспективах переговорного процесса в сфере контроля над вооружениями пойдет речь в ходе мероприятия.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей КОРТУНОВ;
- заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- старший научный сотрудник Центра евроатлантической безопасности Института международных исследований МГИМО МИД России, консультант ПИР-центра Андрей БАКЛИЦКИЙ;
- доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей ФЕНЕНКО.
К разговору приглашены представители Федерального Собрания Российской Федерации.
26 января президенты России и США договорились о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) на максимально возможный срок - 5 лет - до 5 февраля 2026 года. О значении продления договора и перспективах переговорного процесса в сфере контроля над вооружениями пойдет речь в ходе мероприятия.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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