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https://ria.ru/20210127/snv-3-1594722242.html
Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3
Стремление России быстро ратифицировать продление СНВ-3 отражает ее ответственный подход к стратегической стабильности, заявил постоянный представитель России... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T03:16
2021-01-27T03:16
россия
леонид слуцкий
договор снв-3
михаил ульянов
госдума рф
константин косачев
джо байден
владимир путин
москва
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Стремление России быстро ратифицировать продление СНВ-3 отражает ее ответственный подход к стратегической стабильности, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, оба они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Госдума РФ рассмотрит проект о продлении ДСНВ на пленарном заседании в среду. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев рассчитывает, что сенаторы в среду ратифицируют этот закон.
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россия, леонид слуцкий, договор снв-3, михаил ульянов, госдума рф, константин косачев, джо байден, владимир путин, москва, вена, сша, политика

Постпред в Вене назвал ответственным подход России к продлению СНВ-3

03:16 27.01.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевРакетный комплекс "Тополь" на полигоне в Новосибирской области
Ракетный комплекс Тополь на полигоне в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Стремление России быстро ратифицировать продление СНВ-3 отражает ее ответственный подход к стратегической стабильности, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Обычно ратификация международных договоров в РФ занимает много времени. В случае продления договора СНВ российский парламент, судя по высказываниям его высокопоставленных представителей, будет стремиться завершить процесс в рекордные сроки, практически сразу. Это отражает очень ответственный подход России к стратегической стабильности и международной безопасности, во многом связанных с договором СНВ и его дальнейшей действием без пауз", - написал Ульянов в Twitter.

Во вторник состоялся телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, оба они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ. По данным Белого дома, Байден и Путин предписали своим сотрудникам срочно работать, чтобы успеть продлить договор СНВ-3 до 5 февраля.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Госдума РФ рассмотрит проект о продлении ДСНВ на пленарном заседании в среду. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев рассчитывает, что сенаторы в среду ратифицируют этот закон.
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РоссияЛеонид СлуцкийДоговор СНВ-3Михаил УльяновГосдума РФКонстантин КосачевДжо БайденВладимир ПутинМоскваВенаСШАПолитика
 
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