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Москвичей призвали быть внимательнее за рулем из-за снегопада
Москвичей призвали быть внимательнее за рулем из-за снегопада
Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале попросил водителей быть внимательнее за рулем из-за снегопада, который ожидается в четверг и пятницу. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:21
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общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале попросил водителей быть внимательнее за рулем из-за снегопада, который ожидается в четверг и пятницу.Ранее на портале "Метеоновости" синоптики сообщили, что снегопад в четверг и пятницу может принести в Москву до четверти месячной нормы осадков."Будьте внимательны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения", - говорится в сообщении дептранса.
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москва, общество

Москвичей призвали быть внимательнее за рулем из-за снегопада

14:21 27.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале попросил водителей быть внимательнее за рулем из-за снегопада, который ожидается в четверг и пятницу.
Ранее на портале "Метеоновости" синоптики сообщили, что снегопад в четверг и пятницу может принести в Москву до четверти месячной нормы осадков.
"Будьте внимательны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения", - говорится в сообщении дептранса.
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