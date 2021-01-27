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Москвичей призвали быть внимательнее за рулем из-за снегопада
Москвичей призвали быть внимательнее за рулем из-за снегопада
Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале попросил водителей быть внимательнее за рулем из-за снегопада, который ожидается в четверг и пятницу. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:21
2021-01-27T14:21
2021-01-27T14:21
москва
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале попросил водителей быть внимательнее за рулем из-за снегопада, который ожидается в четверг и пятницу.Ранее на портале "Метеоновости" синоптики сообщили, что снегопад в четверг и пятницу может принести в Москву до четверти месячной нормы осадков."Будьте внимательны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения", - говорится в сообщении дептранса.
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москва, общество