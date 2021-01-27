https://ria.ru/20210127/snegopad-1594789115.html

Москвичей призвали быть внимательнее за рулем из-за снегопада

Москвичей призвали быть внимательнее за рулем из-за снегопада

Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале попросил водителей быть внимательнее за рулем из-за снегопада, который ожидается в четверг и пятницу. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:21

2021-01-27T14:21

2021-01-27T14:21

москва

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале попросил водителей быть внимательнее за рулем из-за снегопада, который ожидается в четверг и пятницу.Ранее на портале "Метеоновости" синоптики сообщили, что снегопад в четверг и пятницу может принести в Москву до четверти месячной нормы осадков."Будьте внимательны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения", - говорится в сообщении дептранса.

https://ria.ru/20210126/pogoda-1594575933.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество