https://ria.ru/20210127/shizofreniya-1594745985.html

В Польше увидели "признаки шизофрении" в политике Байдена

В Польше увидели "признаки шизофрении" в политике Байдена

Возвращение Соединенных Штатов к тесному сотрудничеству с Германией, а также преобладание пропаганды и идеологии во внешней политике вызывают тревогу в Польше,... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T10:44

2021-01-27T10:44

2021-01-27T12:04

allseas

северный поток — 2

zurich insurance group

польша

москва

германия

сша

в мире

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Возвращение Соединенных Штатов к тесному сотрудничеству с Германией, а также преобладание пропаганды и идеологии во внешней политике вызывают тревогу в Польше, заявил ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский в эфире радиостанции Radio Szczecin.По его словам, подобный курс может привести к завершению строительство трубопровода "Северный поток — 2".Американист отметил, что более крепкие отношения США и Германии приведут к улучшению контактов между Вашингтоном и Москвой.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский президент считает "Северный поток — 2" "плохой сделкой для Европы". Кроме того, команда Байдена намерена изучить введенные предшественниками ограничительные меры против проекта.Первого января сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021 год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL, датская консалтинговая фирма Rambøll и швейцарская Zurich Insurance Group заявили о выходе из проекта."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие свой сжиженный природный газ в Европу, а также Украина и ряд европейских стран.В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Работа продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта, недостроенными остались примерно 120 километров в водах Дании и около 28 километров в Германии.

https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html

https://ria.ru/20210125/gazoprovod-1594508025.html

польша

москва

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

allseas, северный поток — 2, zurich insurance group, польша, москва, германия, сша, в мире