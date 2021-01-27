В Польше увидели "признаки шизофрении" в политике Байдена
10:44 27.01.2021 (обновлено: 12:04 27.01.2021)
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Возвращение Соединенных Штатов к тесному сотрудничеству с Германией, а также преобладание пропаганды и идеологии во внешней политике вызывают тревогу в Польше, заявил ректор Ягеллонского колледжа, профессор-американист Гжегож Бурский в эфире радиостанции Radio Szczecin.
По его словам, подобный курс может привести к завершению строительство трубопровода "Северный поток — 2".
"Это, конечно, проявление шизофрении, поскольку, с одной стороны, мы слышим о негодовании из-за того, что Германия строит газопровод вместе с Россией и хочет обеспечить себе альтернативу. С другой стороны, он (Байден. — Прим. ред.) приглашает Германию к сотрудничеству", — сказал Бурский.
Американист отметил, что более крепкие отношения США и Германии приведут к улучшению контактов между Вашингтоном и Москвой.
20 января, 08:00"Северный поток — 2" определит судьбу отношений Германии и США
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американский президент считает "Северный поток — 2" "плохой сделкой для Европы". Кроме того, команда Байдена намерена изучить введенные предшественниками ограничительные меры против проекта.
Первого января сенат проголосовал за оборонный бюджет на 2021 год, который предусматривает расширение санкций против "Северного потока — 2". Меры распространяются на организации, предоставившие услуги для тестирования, инспекции или сертификации. Из-за этого норвежская компания DNV GL, датская консалтинговая фирма Rambøll и швейцарская Zurich Insurance Group заявили о выходе из проекта.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие свой сжиженный природный газ в Европу, а также Украина и ряд европейских стран.
В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Работа продолжилась спустя год, когда трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта, недостроенными остались примерно 120 километров в водах Дании и около 28 километров в Германии.