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Наука
https://ria.ru/20210127/samsung-1594810108.html
Samsung показал смартфон с огромной батарейкой за семь тысяч рублей
Samsung показал смартфон с огромной батарейкой за семь тысяч рублей
Компания Samsung объявила о запуске нового бюджетного смартфона - Galaxy A02. Недорогая модель получила емкий аккумулятор и двойную основную камеру. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:35
2021-01-27T22:03
наука
samsung
android
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Компания Samsung объявила о запуске нового бюджетного смартфона - Galaxy A02. Недорогая модель получила емкий аккумулятор и двойную основную камеру.Samsung Galaxy A02 получил платформу MediaTek MT6739W с тактовой частотой 1,5 герц. На выбор предлагается 2 или 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной памяти. У смартфона 6,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1560 х 720 пикселей и V-образным вырезом под фронтальную камеру.Несмотря на бюджетность, гаджет получил камерный модуль из двух сенсоров — 13 и 2 Мп. В Galaxy A02 есть LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5, навигация, аудиоджек, поддержка двух симок и карты памяти. Наконец, за автономность трубки отвечает аккумулятор на 5000 мАч.Пока Samsung Galaxy A02 объявлена цена лишь для рынка Тайланда, где смартфон обойдется в 100 долларов (7 500 рублей по текущему курсу). Предыдущий Galaxy A01 предлагается в России за 6 990 рублей.
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samsung, android, гаджеты, технологии

Samsung показал смартфон с огромной батарейкой за семь тысяч рублей

15:35 27.01.2021 (обновлено: 22:03 27.01.2021)
 
© SamsungSamsung Galaxy A02
Samsung Galaxy A02 - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Samsung
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Компания Samsung объявила о запуске нового бюджетного смартфона - Galaxy A02. Недорогая модель получила емкий аккумулятор и двойную основную камеру.
Samsung Galaxy A02 получил платформу MediaTek MT6739W с тактовой частотой 1,5 герц. На выбор предлагается 2 или 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной памяти. У смартфона 6,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1560 х 720 пикселей и V-образным вырезом под фронтальную камеру.
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Несмотря на бюджетность, гаджет получил камерный модуль из двух сенсоров — 13 и 2 Мп. В Galaxy A02 есть LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5, навигация, аудиоджек, поддержка двух симок и карты памяти. Наконец, за автономность трубки отвечает аккумулятор на 5000 мАч.
Пока Samsung Galaxy A02 объявлена цена лишь для рынка Тайланда, где смартфон обойдется в 100 долларов (7 500 рублей по текущему курсу). Предыдущий Galaxy A01 предлагается в России за 6 990 рублей.
 
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