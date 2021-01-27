https://ria.ru/20210127/samsung-1594810108.html

Samsung показал смартфон с огромной батарейкой за семь тысяч рублей

Samsung показал смартфон с огромной батарейкой за семь тысяч рублей

Компания Samsung объявила о запуске нового бюджетного смартфона - Galaxy A02. Недорогая модель получила емкий аккумулятор и двойную основную камеру. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T15:35

2021-01-27T15:35

2021-01-27T22:03

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технологии

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Компания Samsung объявила о запуске нового бюджетного смартфона - Galaxy A02. Недорогая модель получила емкий аккумулятор и двойную основную камеру.Samsung Galaxy A02 получил платформу MediaTek MT6739W с тактовой частотой 1,5 герц. На выбор предлагается 2 или 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной памяти. У смартфона 6,5-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1560 х 720 пикселей и V-образным вырезом под фронтальную камеру.Несмотря на бюджетность, гаджет получил камерный модуль из двух сенсоров — 13 и 2 Мп. В Galaxy A02 есть LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5, навигация, аудиоджек, поддержка двух симок и карты памяти. Наконец, за автономность трубки отвечает аккумулятор на 5000 мАч.Пока Samsung Galaxy A02 объявлена цена лишь для рынка Тайланда, где смартфон обойдется в 100 долларов (7 500 рублей по текущему курсу). Предыдущий Galaxy A01 предлагается в России за 6 990 рублей.

https://ria.ru/20201210/smartfon-1588487099.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, android, гаджеты, технологии