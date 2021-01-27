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Россия возобновит США предложения по мораторию на РСМД, заявил Рябков
Россия возобновит США предложения по мораторию на РСМД, заявил Рябков
РФ возобновит США свои предложения по мораторию на РСМД (ракеты средней и меньшей дальности), когда будет сформирована новая команда президента США Джо Байдена, РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:45
2021-01-27T14:45
россия
договор о рсмд
сергей рябков
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. РФ возобновит США свои предложения по мораторию на РСМД (ракеты средней и меньшей дальности), когда будет сформирована новая команда президента США Джо Байдена, занимающаяся разоружением, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Когда в Вашингтоне завершится процесс формирования новой команды, занимающейся вопросами национальной безопасности, включая контроль над вооружениями, мы, конечно, им эти предложения возобновим, о них напомним и пригласим к предметному диалогу... в нормальном ключе, за переговорным столом", - заявил Рябков журналистам.
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россия, договор о рсмд, сергей рябков, джо байден, сша, в мире

Россия возобновит США предложения по мораторию на РСМД, заявил Рябков

14:45 27.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. РФ возобновит США свои предложения по мораторию на РСМД (ракеты средней и меньшей дальности), когда будет сформирована новая команда президента США Джо Байдена, занимающаяся разоружением, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Когда в Вашингтоне завершится процесс формирования новой команды, занимающейся вопросами национальной безопасности, включая контроль над вооружениями, мы, конечно, им эти предложения возобновим, о них напомним и пригласим к предметному диалогу... в нормальном ключе, за переговорным столом", - заявил Рябков журналистам.
Шерпа России в БРИКС, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году. - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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РоссияДоговор о РСМДСергей РябковДжо БайденСШАВ мире
 
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