https://ria.ru/20210127/ryabkov-1594796547.html

Россия возобновит США предложения по мораторию на РСМД, заявил Рябков

Россия возобновит США предложения по мораторию на РСМД, заявил Рябков

РФ возобновит США свои предложения по мораторию на РСМД (ракеты средней и меньшей дальности), когда будет сформирована новая команда президента США Джо Байдена, РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:45

2021-01-27T14:45

2021-01-27T14:45

россия

договор о рсмд

сергей рябков

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. РФ возобновит США свои предложения по мораторию на РСМД (ракеты средней и меньшей дальности), когда будет сформирована новая команда президента США Джо Байдена, занимающаяся разоружением, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Когда в Вашингтоне завершится процесс формирования новой команды, занимающейся вопросами национальной безопасности, включая контроль над вооружениями, мы, конечно, им эти предложения возобновим, о них напомним и пригласим к предметному диалогу... в нормальном ключе, за переговорным столом", - заявил Рябков журналистам.

https://ria.ru/20210127/dsnv-1594789909.html

россия

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор о рсмд, сергей рябков, джо байден, сша, в мире