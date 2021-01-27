https://ria.ru/20210127/ryabkov-1594789731.html

Рябков не думает, что договор о РСМД можно восстановить

Рябков не думает, что договор о РСМД можно восстановить

Россия не считает, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности, разрушенный по вине США, может быть восстановлен, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:24

2021-01-27T14:24

2021-01-27T14:55

сша

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

россия

договор о рсмд

сергей рябков

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия не считает, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности, разрушенный по вине США, может быть восстановлен, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я не думаю, что ДРСМД в том виде, в каком он существовал на протяжении 30 лет, может быть восстановлен. Это другая эпоха, и она осталась в прошлом, сейчас надо смотреть вперёд", - сказал Рябков.Он отметил, что никто кроме России "не выдвинул никаких идей, что делать в этой области в интересах обеспечения хотя бы минимального уровня предсказуемости и в интересах укрепления безопасности".

https://ria.ru/20210127/ryabkov-1594796547.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, россия, договор о рсмд, сергей рябков