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Рябков не думает, что договор о РСМД можно восстановить
Рябков не думает, что договор о РСМД можно восстановить
Россия не считает, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности, разрушенный по вине США, может быть восстановлен, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:24
2021-01-27T14:55
сша
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
россия
договор о рсмд
сергей рябков
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия не считает, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности, разрушенный по вине США, может быть восстановлен, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я не думаю, что ДРСМД в том виде, в каком он существовал на протяжении 30 лет, может быть восстановлен. Это другая эпоха, и она осталась в прошлом, сейчас надо смотреть вперёд", - сказал Рябков.Он отметил, что никто кроме России "не выдвинул никаких идей, что делать в этой области в интересах обеспечения хотя бы минимального уровня предсказуемости и в интересах укрепления безопасности".
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сша, всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, россия, договор о рсмд, сергей рябков

Рябков не думает, что договор о РСМД можно восстановить

14:24 27.01.2021 (обновлено: 14:55 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия не считает, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности, разрушенный по вине США, может быть восстановлен, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не думаю, что ДРСМД в том виде, в каком он существовал на протяжении 30 лет, может быть восстановлен. Это другая эпоха, и она осталась в прошлом, сейчас надо смотреть вперёд", - сказал Рябков.
Он отметил, что никто кроме России "не выдвинул никаких идей, что делать в этой области в интересах обеспечения хотя бы минимального уровня предсказуемости и в интересах укрепления безопасности".
Сергей Рябков на пресс-конференции, посвященной началу председательства России в БРИКС в 2020 году - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
14:45
Россия возобновит США предложения по мораторию на РСМД, заявил Рябков
 
СШАВсемирный экономический форум в Давосе в 2021 годуРоссияДоговор о РСМДСергей Рябков
 
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