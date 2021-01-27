https://ria.ru/20210127/ryabkov-1594789731.html
Рябков не думает, что договор о РСМД можно восстановить
Рябков не думает, что договор о РСМД можно восстановить
Россия не считает, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности, разрушенный по вине США, может быть восстановлен, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:24
2021-01-27T14:24
2021-01-27T14:55
сша
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
россия
договор о рсмд
сергей рябков
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Россия не считает, что Договор о ракетах средней и меньшей дальности, разрушенный по вине США, может быть восстановлен, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я не думаю, что ДРСМД в том виде, в каком он существовал на протяжении 30 лет, может быть восстановлен. Это другая эпоха, и она осталась в прошлом, сейчас надо смотреть вперёд", - сказал Рябков.Он отметил, что никто кроме России "не выдвинул никаких идей, что делать в этой области в интересах обеспечения хотя бы минимального уровня предсказуемости и в интересах укрепления безопасности".
https://ria.ru/20210127/ryabkov-1594796547.html
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сша, всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, россия, договор о рсмд, сергей рябков