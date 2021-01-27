https://ria.ru/20210127/rozhdaemost-1594827459.html
Подмосковье занимает первое место по приросту рождаемости в России
Подмосковье занимает первое место по приросту рождаемости в России
Московская область занимает первую строчку в рейтинге по приросту рождаемости в стране, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T16:59
2021-01-27T16:59
2021-01-27T16:59
новости подмосковья
здоровье - общество
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Московская область занимает первую строчку в рейтинге по приросту рождаемости в стране, сообщили в пресс-службе регионального правительства."Московская область на первом месте по приросту рождаемости в стране. В регионе продолжат работу по обеспечению комфортных условий для мамочек и мер поддержки молодым родителям и их деткам", - сообщается в Telegram-канале "Воробьёв LIVE".По данным пресс-службы, в прошлом году в регионе появилось на свет 78,5 тысячи малышей – почти на 5 тысяч больше, чем в 2019 году.Ранее Росстат сообщил, что за одиннадцать месяцев 2020 года рождаемость в России снизилась на 4,4% в годовом выражении.
https://ria.ru/20200622/1573304593.html
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здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), московская область (подмосковье)