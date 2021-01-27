https://ria.ru/20210127/roskachestvo-1594733304.html

В Роскачестве рассказали, как россияне выбирают продукты

В Роскачестве рассказали, как россияне выбирают продукты

Больше половины россиян готовы переплатить за полезные и безопасные продукты, наиболее тщательны при выборе мяса и молока и гораздо менее придирчивы к... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T09:17

2021-01-27T09:17

2021-01-27T10:18

россия

роскачество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Больше половины россиян готовы переплатить за полезные и безопасные продукты, наиболее тщательны при выборе мяса и молока и гораздо менее придирчивы к кондитерским изделиям и алкоголю, следует из исследования Центра изучения потребительского поведения Роскачества.В исследовании участвовали 1 000 россиян в возрасте от 18 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек из всех федеральных округов РФ. Эксперты указывают, что большинство - 39% и 22%, - уделяют особое внимание выбору мясной и молочной продукции соответственно. На третьем месте по тщательности выбора - рыба (10%), затем следуют овощи (13%), фрукты (7%) и зерномучные изделия (5%). На последнем месте (по 2%) - кондитерские изделия, соки с газировкой и алкоголь.Между тем, мужчины к покупке мяса относятся пристальнее, чем женщины - 44% против 34%, а женщины более внимательны к выбору молочной продукции - 26% против 16%. Они также более тщательно, чем мужчины, подходят к выбору рыбы и овощей - 11% против 9% и 14% против 11% соответственно.Согласно итогам опроса, 77% российских потребителей считают, что натуральных и полезных для организма продуктов на рынке меньше, чем необходимо. "Продукты, которые принесут пользу организму, стоят того, чтобы заплатить за них больше - так ответили 62% респондентов. В то же время для потребителей важную роль играет безопасный состав продукта - в этом случае 51% опрошенных готовы заплатить за него больше", - говорится в сообщении.Переплатить за товары с повышенным содержанием полезных веществ согласились 28%, за лучший вкус - 23%, а за продукты с повышенными требованиями к экологичности производства - 10% респондентов, но при этом 68% согласились с тем, что сейчас на рынке недостаточно таких продуктов. "Только 17% опрошенных заявили, что не будут покупать продукты с перечисленными выше свойствами, если они дороже обычных", - сообщает Роскачество.

https://ria.ru/20210122/vino-1594104563.html

https://ria.ru/20210118/produkty-1593449287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роскачество