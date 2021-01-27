https://ria.ru/20210127/razvitie-1594797089.html

Путин назвал фундаментальную причину неустойчивости глобального развития

Путин назвал фундаментальную причину неустойчивости глобального развития

Фундаментальной причиной неустойчивости глобального развития являются накопленные социально-экономические проблемы, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:47

2021-01-27T14:47

2021-01-27T14:55

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

экономика

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Фундаментальной причиной неустойчивости глобального развития являются накопленные социально-экономические проблемы, сообщил президент РФ Владимир Путин."Фундаментальной причиной неустойчивости глобального развития во многом являются накопленные социально-экономические проблемы. Поэтому ключевой вопрос сегодня - как выстраивать логику действий, чтобы не просто быстро восстановить глобальную и национальные экономики, пострадавшие от последствий пандемии отрасли, а добиться того, чтобы такое восстановление было именно устойчивым в долгосрочной перспективе и имело качественную структуру", - сказал Путин, выступая в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, который в этом году проходит в онлайн-формате.

https://ria.ru/20210127/razvitie-1594795564.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, экономика, владимир путин, в мире