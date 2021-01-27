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Путин призвал обеспечить позитивное развитие в мире
Путин призвал обеспечить позитивное развитие в мире
Наша общая ответственность – обеспечить позитивное развитие в мире, избежать мрачной картины деградации, заявил президент России Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:43
2021-01-27T14:43
2021-01-27T14:43
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Наша общая ответственность – обеспечить позитивное развитие в мире, избежать мрачной картины деградации, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.По его словам, социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки."Наша общая ответственность сегодня заключается в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на мрачную антиутопию, обеспечить развитие по иной, позитивной, гармоничной и созидательной траектории", - сказал Путин.
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владимир путин, в мире
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости.
Наша общая ответственность – обеспечить позитивное развитие в мире, избежать мрачной картины деградации, заявил президент России Владимир Путин
в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.
По его словам, социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки.
"Наша общая ответственность сегодня заключается в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на мрачную антиутопию, обеспечить развитие по иной, позитивной, гармоничной и созидательной траектории", - сказал Путин.