https://ria.ru/20210127/rassloenie-1594791394.html
Путин заявил о социальном расслоении в мире
Путин заявил о социальном расслоении в мире
Президент РФ Владимир Путин, заявил что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:31
2021-01-27T14:31
2021-01-27T14:39
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, заявил что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах."Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Мы об этом и раньше говорили, но сегодня это вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма и других крайностей", - заявил он в ходе выступления на Давосском форуме.
https://ria.ru/20201210/pandemiya-1588590791.html
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире