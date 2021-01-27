https://ria.ru/20210127/rassloenie-1594791394.html

Путин заявил о социальном расслоении в мире

Путин заявил о социальном расслоении в мире

Президент РФ Владимир Путин, заявил что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:31

2021-01-27T14:31

2021-01-27T14:39

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, заявил что социальное расслоение сейчас наблюдается как в мире в целом, так и в отдельных странах."Мы видим кризис прежних моделей и инструментов экономического развития, усиление социального расслоения как на глобальном уровне, так и в отдельных странах. Мы об этом и раньше говорили, но сегодня это вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма и других крайностей", - заявил он в ходе выступления на Давосском форуме.

https://ria.ru/20201210/pandemiya-1588590791.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире