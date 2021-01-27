https://ria.ru/20210127/putin-1594796089.html
Путин отметил важность роли государства в регулировании рынка труда
Путин отметил важность роли государства в регулировании рынка труда
РИА Новости. Путин отметил важность роли государства в регулировании рынка труда РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:44
2021-01-27T14:44
2021-01-27T14:44
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
в мире
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РИА Новости. Путин отметил важность роли государства в регулировании рынка труда
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире