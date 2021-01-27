https://ria.ru/20210127/putin-1594732098.html
Путин поручил МИД провести переговоры с США о продлении договора СНВ
Путин поручил МИД провести переговоры с США о продлении договора СНВ
Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел провести переговоры с США по продлению Договора о сокращении ядерных арсеналов (СНВ-3)... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T09:07
2021-01-27T09:07
2021-01-27T09:30
россия
договор снв-3
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел провести переговоры с США по продлению Договора о сокращении ядерных арсеналов (СНВ-3). Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.Кроме того, после достижения договоренности МИД должен обеспечить заключение договора.Путин договорился с президентом США Джо Байденом о продлении СНВ-3 и внес соглашение о пролонгации на ратификацию в Совет Федерации. Рассмотреть проект могут уже сегодня. Представлять инициативу президента депутатам и сенаторам будет замглавы МИД Сергей Рябков.Путин поручил принять предложение правительства о заключении международного договора о продлении договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года.
https://ria.ru/20210127/ryabkov-1594731277.html
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россия, договор снв-3, владимир путин, сша, в мире