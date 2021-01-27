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Любимый паб Джона Толкина и Клайва Льюиса не пережил пандемию
Любимый паб Джона Толкина и Клайва Льюиса не пережил пандемию
В конце января закроют любимый паб Джона Толкина и Клайва Льюиса в Оксфорде из-за снижения доходов в связи с пандемией COVID-19, сообщает The Evening Standard. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T06:45
2021-01-27T06:45
2021-01-27T06:45
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В конце января закроют любимый паб Джона Толкина и Клайва Льюиса в Оксфорде из-за снижения доходов в связи с пандемией COVID-19, сообщает The Evening Standard.Завсегдатаями заведения под названием "The lamb and flag", которому больше 450 лет, в свое время были не только авторы "Властелина колец" и "Хроник Нарнии", но и многие другие писатели и ученые.Бар открылся в 1566 году, а в 1613 переехал в центр Оксфорда, где находится и сегодня. "The lamb and flag", как и многие другие предприятия туристической отрасли, сильно пострадал от пандемии. Финансовые показатели последних 12 месяцев говорят о том, что паб больше не рентабелен", — пояснил Стив Элстон, представитель колледжа Святого Иоанна, на балансе которого находится заведение. В пабе сохранена историческая обстановка, нет телевизора и музыки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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новости - туризм, властелин колец, стиль жизни, новости культуры, джон толкин, оксфорд
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости
. В конце января закроют любимый паб Джона Толкина и Клайва Льюиса в Оксфорде из-за снижения доходов в связи с пандемией COVID-19, сообщает
The Evening Standard.
Завсегдатаями заведения под названием "The lamb and flag", которому больше 450 лет, в свое время были не только авторы "Властелина колец" и "Хроник Нарнии", но и многие другие писатели и ученые.
Бар открылся в 1566 году, а в 1613 переехал в центр Оксфорда, где находится и сегодня.
"The lamb and flag", как и многие другие предприятия туристической отрасли, сильно пострадал от пандемии. Финансовые показатели последних 12 месяцев говорят о том, что паб больше не рентабелен", — пояснил Стив Элстон, представитель колледжа Святого Иоанна, на балансе которого находится заведение.
В пабе сохранена историческая обстановка, нет телевизора и музыки.