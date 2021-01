https://ria.ru/20210127/pub-1594681073.html

Любимый паб Джона Толкина и Клайва Льюиса не пережил пандемию

2021-01-27T06:45

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. В конце января закроют любимый паб Джона Толкина и Клайва Льюиса в Оксфорде из-за снижения доходов в связи с пандемией COVID-19, сообщает The Evening Standard.Завсегдатаями заведения под названием "The lamb and flag", которому больше 450 лет, в свое время были не только авторы "Властелина колец" и "Хроник Нарнии", но и многие другие писатели и ученые.Бар открылся в 1566 году, а в 1613 переехал в центр Оксфорда, где находится и сегодня. "The lamb and flag", как и многие другие предприятия туристической отрасли, сильно пострадал от пандемии. Финансовые показатели последних 12 месяцев говорят о том, что паб больше не рентабелен", — пояснил Стив Элстон, представитель колледжа Святого Иоанна, на балансе которого находится заведение. В пабе сохранена историческая обстановка, нет телевизора и музыки.

