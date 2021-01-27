https://ria.ru/20210127/progulka-blogera-kosti-kievskogo-na-nesanktsionirovannyy-miting-v-moskve-1594843726.html
"Прогулка" блогера Кости Киевского на несанкционированный митинг в Москве
"Прогулка" блогера Кости Киевского на несанкционированный митинг в Москве
По подозрению в причастности повреждения служебного автомобиля в Москве задержан TikTok-блогер Константин Лакеев (Костя Киевский). Он доставлен в отделение полиции. Также на допросе присутствовали еще несколько блогеров, которые могли находиться вместе с ним на несанкционированном митинге.
2021-01-27T18:12
2021-01-27T18:12
2021-01-27T18:12
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"Прогулка" блогера Кости Киевского на несанкционированный митинг в Москве
По подозрению в причастности повреждения служебного автомобиля в Москве задержан TikTok-блогер Константин Лакеев (Костя Киевский). Он доставлен в отделение полиции. Также на допросе присутствовали еще несколько блогеров, которые могли находиться вместе с ним на несанкционированном митинге.
2021-01-27T18:12
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РИА Новости
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"Прогулка" блогера Кости Киевского на несанкционированный митинг в Москве
По подозрению в причастности повреждения служебного автомобиля в Москве задержан TikTok-блогер Константин Лакеев (Костя Киевский). Он доставлен в отделение полиции. Также на допросе присутствовали еще несколько блогеров, которые могли находиться вместе с ним на несанкционированном митинге.
2021-01-27T18:12
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PT3M42S
"Прогулка" блогера Кости Киевского на несанкционированный митинг в Москве
По подозрению в причастности повреждения служебного автомобиля в Москве задержан TikTok-блогер Константин Лакеев (Костя Киевский). Он доставлен в отделение полиции. Также на допросе присутствовали еще несколько блогеров, которые могли находиться вместе с ним на несанкционированном митинге.