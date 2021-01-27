"Прогулка" блогера Кости Киевского на несанкционированный митинг в Москве

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По подозрению в причастности повреждения служебного автомобиля в Москве задержан TikTok-блогер Константин Лакеев (Костя Киевский). Он доставлен в отделение полиции. Также на допросе присутствовали еще несколько блогеров, которые могли находиться вместе с ним на несанкционированном митинге.