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"Прогулка" блогера Кости Киевского на несанкционированный митинг в Москве
"Прогулка" блогера Кости Киевского на несанкционированный митинг в Москве
По подозрению в причастности повреждения служебного автомобиля в Москве задержан TikTok-блогер Константин Лакеев (Костя Киевский). Он доставлен в отделение полиции. Также на допросе присутствовали еще несколько блогеров, которые могли находиться вместе с ним на несанкционированном митинге.
2021-01-27T18:12
2021-01-27T18:12
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"Прогулка" блогера Кости Киевского на несанкционированный митинг в Москве
По подозрению в причастности повреждения служебного автомобиля в Москве задержан TikTok-блогер Константин Лакеев (Костя Киевский). Он доставлен в отделение полиции. Также на допросе присутствовали еще несколько блогеров, которые могли находиться вместе с ним на несанкционированном митинге.
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видео, москва, блогер, видео
"Прогулка" блогера Кости Киевского на несанкционированный митинг в Москве
По подозрению в причастности повреждения служебного автомобиля в Москве задержан TikTok-блогер Константин Лакеев (Костя Киевский). Он доставлен в отделение полиции. Также на допросе присутствовали еще несколько блогеров, которые могли находиться вместе с ним на несанкционированном митинге.
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"Прогулка" блогера Кости Киевского на несанкционированный митинг в Москве

18:12 27.01.2021
 
Читать ria.ru в
По подозрению в причастности повреждения служебного автомобиля в Москве задержан TikTok-блогер Константин Лакеев (Костя Киевский). Он доставлен в отделение полиции. Также на допросе присутствовали еще несколько блогеров, которые могли находиться вместе с ним на несанкционированном митинге.
 
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