https://ria.ru/20210127/produkty-1594856848.html

Росстат рассказал, какие продукты подорожали сильнее всего

Росстат рассказал, какие продукты подорожали сильнее всего

Водка в России с 19 по 25 января подорожала на 0,1%, тогда как рост цен с 12 по 18 января составлял 0,3%, кроме того, замедлилось и повышение цен на помидоры -... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T19:15

2021-01-27T19:15

2021-01-27T19:27

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Водка в России с 19 по 25 января подорожала на 0,1%, тогда как рост цен с 12 по 18 января составлял 0,3%, кроме того, замедлилось и повышение цен на помидоры - до 2% с 3,5%, однако резко ускорился рост цен на огурцы - до 2,4% с 0,2%, следует из данных Росстата.В свою очередь на минувшей неделе картофель подорожал на 1,7% (с 12 по 18 января - на 2,1%), свежая белокочанная капуста - на 0,6% (против 0,1%), репчатый лук - на 1,3% (против 0,8%), морковь - на 2,2% (против 1,9%), яблоки - на 0,9% (против 0,6%). В целом цены на плодоовощную продукцию с 19 по 25 января увеличились в среднем на 1,4%, неделей ранее рост составлял 1,2%.С 19 по 25 января также выросли цены на мясо кур и черный чай (на 0,5%), сметану, фруктово-ягодные консервы для детского питания, обед в столовой, кафе, закусочной (на 0,3%), сосиски, сардельки, мороженую рыбу, маргарин, сухие молочные смеси, мясные и овощные консервы для детского питания, карамель (на 0,2%).Цены на свинину, колбасы, мясные консервы, пастеризованное молоко, сливочное масло, сычужные сыры, жирный творог и поваренную соль повысились на 0,1%. Стерилизованное молоко подешевело на 0,3%, баранина и печенье - на 0,1%. Цены на говядину и шоколадные конфеты не изменились.

https://ria.ru/20210127/tseny-1594763489.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика