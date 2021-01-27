Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210127/produkty-1594856848.html
Росстат рассказал, какие продукты подорожали сильнее всего
Росстат рассказал, какие продукты подорожали сильнее всего
Водка в России с 19 по 25 января подорожала на 0,1%, тогда как рост цен с 12 по 18 января составлял 0,3%, кроме того, замедлилось и повышение цен на помидоры -... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T19:15
2021-01-27T19:27
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590012733_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1578d9e1b296c71b6ca6e4ff449a9385.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Водка в России с 19 по 25 января подорожала на 0,1%, тогда как рост цен с 12 по 18 января составлял 0,3%, кроме того, замедлилось и повышение цен на помидоры - до 2% с 3,5%, однако резко ускорился рост цен на огурцы - до 2,4% с 0,2%, следует из данных Росстата.В свою очередь на минувшей неделе картофель подорожал на 1,7% (с 12 по 18 января - на 2,1%), свежая белокочанная капуста - на 0,6% (против 0,1%), репчатый лук - на 1,3% (против 0,8%), морковь - на 2,2% (против 1,9%), яблоки - на 0,9% (против 0,6%). В целом цены на плодоовощную продукцию с 19 по 25 января увеличились в среднем на 1,4%, неделей ранее рост составлял 1,2%.С 19 по 25 января также выросли цены на мясо кур и черный чай (на 0,5%), сметану, фруктово-ягодные консервы для детского питания, обед в столовой, кафе, закусочной (на 0,3%), сосиски, сардельки, мороженую рыбу, маргарин, сухие молочные смеси, мясные и овощные консервы для детского питания, карамель (на 0,2%).Цены на свинину, колбасы, мясные консервы, пастеризованное молоко, сливочное масло, сычужные сыры, жирный творог и поваренную соль повысились на 0,1%. Стерилизованное молоко подешевело на 0,3%, баранина и печенье - на 0,1%. Цены на говядину и шоколадные конфеты не изменились.
https://ria.ru/20210127/tseny-1594763489.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590012733_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_e2cb7f9bd6791433698a75c9c21c6985.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Росстат рассказал, какие продукты подорожали сильнее всего

19:15 27.01.2021 (обновлено: 19:27 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупатель в магазине
Покупатель в магазине - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Водка в России с 19 по 25 января подорожала на 0,1%, тогда как рост цен с 12 по 18 января составлял 0,3%, кроме того, замедлилось и повышение цен на помидоры - до 2% с 3,5%, однако резко ускорился рост цен на огурцы - до 2,4% с 0,2%, следует из данных Росстата.
В свою очередь на минувшей неделе картофель подорожал на 1,7% (с 12 по 18 января - на 2,1%), свежая белокочанная капуста - на 0,6% (против 0,1%), репчатый лук - на 1,3% (против 0,8%), морковь - на 2,2% (против 1,9%), яблоки - на 0,9% (против 0,6%). В целом цены на плодоовощную продукцию с 19 по 25 января увеличились в среднем на 1,4%, неделей ранее рост составлял 1,2%.
С 19 по 25 января также выросли цены на мясо кур и черный чай (на 0,5%), сметану, фруктово-ягодные консервы для детского питания, обед в столовой, кафе, закусочной (на 0,3%), сосиски, сардельки, мороженую рыбу, маргарин, сухие молочные смеси, мясные и овощные консервы для детского питания, карамель (на 0,2%).
Цены на свинину, колбасы, мясные консервы, пастеризованное молоко, сливочное масло, сычужные сыры, жирный творог и поваренную соль повысились на 0,1%. Стерилизованное молоко подешевело на 0,3%, баранина и печенье - на 0,1%. Цены на говядину и шоколадные конфеты не изменились.
Женщина в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 12:17
ФНС объяснила, зачем запрашивает прогнозы цен на продукты
 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:45В Красноярске кондуктор пинками выгнала пассажира из автобуса
06:23В Хабаровском крае экскаватор ушел под лед, водитель погиб
06:17СМИ: HBO Max хочет снять мультсериал по "Игре престолов"
06:15Депутат Госдумы обжалует изъятие активов на 38 миллиардов рублей
06:08Банки начали оценивать клиентов с помощью искусственного интеллекта
06:05Эксперты назвали сроки полного снятия ограничений по COVID-19 в Москве
05:24Выявлено заболевание, повышающее риск смерти от COVID-19 почти в три раза
05:13Инфекционист рассказал, к чему может привести ношение сразу двух масок
04:48Подозреваемый в попытке похищения губернатора Мичигана признал вину
04:44На Сахалине заинтересовались нецензурными песнями депутата в TikTok
04:36СМИ: Трамп планирует письменно выступить на процессе об импичменте
04:26В Приморье один человек погиб, двое пострадали в ДТП с грузовым поездом
04:20На Украине разгорелся скандал из-за "уроков ненависти" к русскому языку
04:10Эксперт рассказал, что мешает формированию иммунитета после вакцинации
04:06Пушков резко ответил генсеку НАТО на слова об "агрессии" России
03:19Кинолог назвал лучший возраст щенка для покупки
03:13Два конгрессмена-республиканца выступили против продления ДСНВ-3
03:10Первые спутники связи "Гонец-М" запустят с Восточного в 2022 году
03:08В Германии упрекнули США в лицемерии из-за "Северного потока — 2"
03:07В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян
Лента новостейМолния