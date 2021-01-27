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Глава Крыма рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
Глава Крыма рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что чувствует себя абсолютно нормально после прививки от коронавируса вакциной "Спутник V". РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T10:23
2021-01-27T10:23
2021-01-27T10:23
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что чувствует себя абсолютно нормально после прививки от коронавируса вакциной "Спутник V".Аксенов привился вакциной "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак) от коронавирусной инфекции 23 января. Прививку Аксенов сделал в поликлинике Симферопольской городской больницы №7 в присутствии журналистов. Он призвал крымчан привиться от коронавируса."Своим примером показал, что надо вакцинироваться. "Спутник V" вакцинировался, чувствую себя абсолютно нормально, поэтому всем рекомендую максимум пройти вакцинацию", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.Аксенов поручил минздраву обеспечить максимально комфортные условия населению для прохождения вакцинации, в том числе по месту работы людей.По его словам, единственным спасением в части борьбы с коронавирусной инфекцией является выработка коллективного иммунитета.Число заболевших в республике COVID-19 с начала пандемии превысило 31,6 тысячи человек, выздоровело 25,7 тысячи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости.
Глава Крыма Сергей Аксенов
сообщил, что чувствует себя абсолютно нормально после прививки от коронавируса
вакциной "Спутник V".
Аксенов привился вакциной "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак) от коронавирусной инфекции 23 января. Прививку Аксенов сделал в поликлинике Симферопольской городской больницы №7 в присутствии журналистов. Он призвал крымчан привиться от коронавируса.
"Своим примером показал, что надо вакцинироваться. "Спутник V" вакцинировался, чувствую себя абсолютно нормально, поэтому всем рекомендую максимум пройти вакцинацию", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.
Аксенов поручил минздраву обеспечить максимально комфортные условия населению для прохождения вакцинации, в том числе по месту работы людей.
По его словам, единственным спасением в части борьбы с коронавирусной инфекцией является выработка коллективного иммунитета.
Число заболевших в республике COVID-19 с начала пандемии превысило 31,6 тысячи человек, выздоровело 25,7 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.