https://ria.ru/20210127/privivka-1594742208.html

Глава Крыма рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19

Глава Крыма рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что чувствует себя абсолютно нормально после прививки от коронавируса вакциной "Спутник V". РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T10:23

2021-01-27T10:23

2021-01-27T10:23

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей аксенов (политик)

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576861543_0:276:3142:2043_1920x0_80_0_0_31ddbfcf2a13ccc411477e09d184a064.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что чувствует себя абсолютно нормально после прививки от коронавируса вакциной "Спутник V".Аксенов привился вакциной "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак) от коронавирусной инфекции 23 января. Прививку Аксенов сделал в поликлинике Симферопольской городской больницы №7 в присутствии журналистов. Он призвал крымчан привиться от коронавируса."Своим примером показал, что надо вакцинироваться. "Спутник V" вакцинировался, чувствую себя абсолютно нормально, поэтому всем рекомендую максимум пройти вакцинацию", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса.Аксенов поручил минздраву обеспечить максимально комфортные условия населению для прохождения вакцинации, в том числе по месту работы людей.По его словам, единственным спасением в части борьбы с коронавирусной инфекцией является выработка коллективного иммунитета.Число заболевших в республике COVID-19 с начала пандемии превысило 31,6 тысячи человек, выздоровело 25,7 тысячи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, общество