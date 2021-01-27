https://ria.ru/20210127/povestka-1594796360.html
Путин призвал сохранять приверженность созидательной повестке
Путин призвал сохранять приверженность созидательной повестке
Президент России Владимир Путин считает, что необходимо сохранять приверженность созидательной повестке. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:45
2021-01-27T14:45
2021-01-27T15:05
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что необходимо сохранять приверженность созидательной повестке."Несмотря на такой клубок противоречий и вызовов, нам нужно, безусловно, не утрачивать позитивный взгляд на будущее. Нужно сохранять приверженность созидательной повестке, и было бы наивно предлагать какие-то универсальные чудодейственные рецепты решения обозначенных проблем, но пытаться выработать общие подходы, максимально сблизить позиции, обозначить источники, порождающие глобальное напряжение, – нам всем, безусловно, это необходимо", - заявил глава государства, выступая на экономическом форуме в Давосе.
https://ria.ru/20210127/problemy-1594802088.html
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире