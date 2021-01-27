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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильной гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T07:42
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россия
погода
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильной гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.В столице предупреждение действует до 2:00 29 января, в Подмосковье — до 1:00 29 января.В среду в регионе ожидается небольшой снег и до двух градусов тепла. К вечеру столбики термометров приблизятся к нулевой отметке.
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россия, погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

07:42 27.01.2021 (обновлено: 09:33 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКурьер службы доставки Delivery Club едет на велосипеде на одной из улиц в Москве.
Курьер службы доставки Delivery Club едет на велосипеде на одной из улиц в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильной гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.

В столице предупреждение действует до 2:00 29 января, в Подмосковье — до 1:00 29 января.
В среду в регионе ожидается небольшой снег и до двух градусов тепла. К вечеру столбики термометров приблизятся к нулевой отметке.
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