https://ria.ru/20210127/pogoda-1594727360.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильной гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T07:42
2021-01-27T07:42
2021-01-27T09:33
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильной гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.В столице предупреждение действует до 2:00 29 января, в Подмосковье — до 1:00 29 января.В среду в регионе ожидается небольшой снег и до двух градусов тепла. К вечеру столбики термометров приблизятся к нулевой отметке.
https://ria.ru/20210126/pogoda-1594657846.html
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россия, погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество