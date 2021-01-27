https://ria.ru/20210127/pogoda-1594727360.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильной гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T07:42

2021-01-27T07:42

2021-01-27T09:33

россия

погода

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильной гололедицы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.В столице предупреждение действует до 2:00 29 января, в Подмосковье — до 1:00 29 января.В среду в регионе ожидается небольшой снег и до двух градусов тепла. К вечеру столбики термометров приблизятся к нулевой отметке.

https://ria.ru/20210126/pogoda-1594657846.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество