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Подозреваемый в нападении на полицейских в Приморье пришел с повинной
Подозреваемый в нападении на полицейских в Приморье пришел с повинной
Второй подозреваемый в нападении на полицейских на несогласованном митинге во Владивостоке, которого искали с субботы, явился к следователям с повинной,... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T02:57
2021-01-27T03:05
россия
ольга романова (омбудсмен)
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Второй подозреваемый в нападении на полицейских на несогласованном митинге во Владивостоке, которого искали с субботы, явился к следователям с повинной, подтвердили РИА Новости в СУСК РФ по Приморскому краю.В субботу после несогласованного митинга во Владивостоке было возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношения представителя власти. СК РФ сообщал, что задержан один из подозреваемых, он напал на сотрудника ОМОН и нанес ему не менее двух ударов руками по голове и телу. Фигурант арестован на 2 месяца. Во втором случае неизвестный мужчина в маске нанес не менее трех ударов руками заместителю командира полка ППСП УМВД и не менее двух ударов старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП УМВД, после чего скрылся, его искали."Он явился с повинной", - сказал собеседник агентства.Адвокат подозреваемого Алексей Ананьев сообщил РИА Новости, что его клиент самостоятельно решил прийти к правоохранителям и он пока не задержан.В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия. В правительстве края РИА Новости ранее сообщили, что никто не подавал заявок на проведении митингов 23 января на центральной площади Владивостока. Тем не менее, по данным властей, на несогласованный митинг в субботу собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания, стычки участников митинга с полицией и ОМОНом. Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала РИА Новости, что были задержаны 12 подростков, на них составили протоколы и уже отпустили.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Нападение на росгвардейца на субботней акции во Владивостоке. Кадры МВД
МВД публикует кадры нападения на росгвардейца на субботней акции во Владивостоке (подозреваемый в этом нападении сегодня был арестован)
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россия, ольга романова (омбудсмен), алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, приморский край, происшествия

Подозреваемый в нападении на полицейских в Приморье пришел с повинной

02:57 27.01.2021 (обновлено: 03:05 27.01.2021)
 
© СК РФНападение на сотрудника Росгвардии во Владивостоке
Нападение на сотрудника Росгвардии во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© СК РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Второй подозреваемый в нападении на полицейских на несогласованном митинге во Владивостоке, которого искали с субботы, явился к следователям с повинной, подтвердили РИА Новости в СУСК РФ по Приморскому краю.
В субботу после несогласованного митинга во Владивостоке было возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношения представителя власти. СК РФ сообщал, что задержан один из подозреваемых, он напал на сотрудника ОМОН и нанес ему не менее двух ударов руками по голове и телу. Фигурант арестован на 2 месяца. Во втором случае неизвестный мужчина в маске нанес не менее трех ударов руками заместителю командира полка ППСП УМВД и не менее двух ударов старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП УМВД, после чего скрылся, его искали.
"Он явился с повинной", - сказал собеседник агентства.
Адвокат подозреваемого Алексей Ананьев сообщил РИА Новости, что его клиент самостоятельно решил прийти к правоохранителям и он пока не задержан.
В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия. В правительстве края РИА Новости ранее сообщили, что никто не подавал заявок на проведении митингов 23 января на центральной площади Владивостока. Тем не менее, по данным властей, на несогласованный митинг в субботу собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания, стычки участников митинга с полицией и ОМОНом. Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала РИА Новости, что были задержаны 12 подростков, на них составили протоколы и уже отпустили.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
Вчера, 19:53
После незаконных акций 23 января возбудили 20 уголовных дел
 
РоссияОльга Романова (омбудсмен)Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковПриморский крайПроисшествия
 
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