https://ria.ru/20210127/podozrevaemyy-1594721554.html

Подозреваемый в нападении на полицейских в Приморье пришел с повинной

Подозреваемый в нападении на полицейских в Приморье пришел с повинной

Второй подозреваемый в нападении на полицейских на несогласованном митинге во Владивостоке, которого искали с субботы, явился к следователям с повинной,... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T02:57

2021-01-27T02:57

2021-01-27T03:05

россия

ольга романова (омбудсмен)

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв – РИА Новости. Второй подозреваемый в нападении на полицейских на несогласованном митинге во Владивостоке, которого искали с субботы, явился к следователям с повинной, подтвердили РИА Новости в СУСК РФ по Приморскому краю.В субботу после несогласованного митинга во Владивостоке было возбуждено два уголовных дела по факту применения насилия в отношения представителя власти. СК РФ сообщал, что задержан один из подозреваемых, он напал на сотрудника ОМОН и нанес ему не менее двух ударов руками по голове и телу. Фигурант арестован на 2 месяца. Во втором случае неизвестный мужчина в маске нанес не менее трех ударов руками заместителю командира полка ППСП УМВД и не менее двух ударов старшему инспектору отделения организации службы полка ППСП УМВД, после чего скрылся, его искали."Он явился с повинной", - сказал собеседник агентства.Адвокат подозреваемого Алексей Ананьев сообщил РИА Новости, что его клиент самостоятельно решил прийти к правоохранителям и он пока не задержан.В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия. В правительстве края РИА Новости ранее сообщили, что никто не подавал заявок на проведении митингов 23 января на центральной площади Владивостока. Тем не менее, по данным властей, на несогласованный митинг в субботу собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания, стычки участников митинга с полицией и ОМОНом. Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала РИА Новости, что были задержаны 12 подростков, на них составили протоколы и уже отпустили.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".

https://ria.ru/20210126/dela-1594697136.html

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приморский край

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Нападение на росгвардейца на субботней акции во Владивостоке. Кадры МВД МВД публикует кадры нападения на росгвардейца на субботней акции во Владивостоке (подозреваемый в этом нападении сегодня был арестован) 2021-01-27T02:57 true PT0M23S

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россия, ольга романова (омбудсмен), алексей навальный, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, приморский край, происшествия