https://ria.ru/20210127/pandemiya-1594731362.html

Пандемия коронавируса идет на спад, заявил Собянин

Пандемия коронавируса идет на спад, заявил Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пандемия идет на спад, нужно делать акцент на восстановление экономики. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T08:58

2021-01-27T08:58

2021-01-27T09:09

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пандемия идет на спад, нужно делать акцент на восстановление экономики."Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь – наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка", - написал мэр в своем блоге.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество