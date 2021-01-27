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Липецкая область
https://ria.ru/20210127/palliativnost-1594824338.html
В Липецкой области создали выездную службу паллиативной помощи
В Липецкой области создали выездную службу паллиативной помощи
Власти Липецкой области в рамках проекта "Под покровом милосердия", реализуемого благотворительным фондом "Сохранение нации и развитие гражданского общества",... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T16:45
2021-01-27T16:45
липецкая область
игорь артамонов
здоровье - общество
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 27 янв — РИА Новости. Власти Липецкой области в рамках проекта "Под покровом милосердия", реализуемого благотворительным фондом "Сохранение нации и развитие гражданского общества", совместно с Липецкой городской больницей и областной психоневрологической больницей создали выездную службу паллиативной помощи, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, специальные группы ежедневно приезжают к тяжелобольным на дом. Также для семей тяжелобольных и подопечных фонда круглосуточно работает телефон горячей линии.Артамонов отметил, что благотворительный фонд "Сохранение нации и развитие гражданского общества" входит в состав общественного совета при управлении здравоохранения Липецкой области. Глава региона добавил, что служба представлена сотрудниками фонда: патронажными работниками, специальным психологом и водителем с автомобилем. Всего задействованы четыре мобильных группы на четырех автомобилях. Патронажные работники ежедневно приезжают к тяжелобольным на дом, общаются с ними, выявляют текущие потребности и оперативно устраняют все проблемы. В приоритете: уход за телом и одеждой, уборка помещений, организация питания, лечение и получение лекарств, решение бытовых и социальных вопросов.
https://ria.ru/20210125/zavod-1594431029.html
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игорь артамонов, здоровье - общество, липецкая область

В Липецкой области создали выездную службу паллиативной помощи

16:45 27.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковРабота благотворительного фонда развития паллиативной помощи.
Работа благотворительного фонда развития паллиативной помощи. - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ЛИПЕЦК, 27 янв — РИА Новости. Власти Липецкой области в рамках проекта "Под покровом милосердия", реализуемого благотворительным фондом "Сохранение нации и развитие гражданского общества", совместно с Липецкой городской больницей и областной психоневрологической больницей создали выездную службу паллиативной помощи, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, специальные группы ежедневно приезжают к тяжелобольным на дом. Также для семей тяжелобольных и подопечных фонда круглосуточно работает телефон горячей линии.
Артамонов отметил, что благотворительный фонд "Сохранение нации и развитие гражданского общества" входит в состав общественного совета при управлении здравоохранения Липецкой области.
Глава региона добавил, что служба представлена сотрудниками фонда: патронажными работниками, специальным психологом и водителем с автомобилем. Всего задействованы четыре мобильных группы на четырех автомобилях. Патронажные работники ежедневно приезжают к тяжелобольным на дом, общаются с ними, выявляют текущие потребности и оперативно устраняют все проблемы. В приоритете: уход за телом и одеждой, уборка помещений, организация питания, лечение и получение лекарств, решение бытовых и социальных вопросов.
"Мы будем создавать дополнительные отделения по оказанию паллиативной помощи. Медицинский профессионализм, создание достойных бытовых условий, помощь волонтёров – всё это крайне важно в работе с тяжелобольными людьми", - сказал Артамонов.
Города России. Липецк - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 10:44Липецкая область
В ОЭЗ "Липецк построят завод по производству пиломатериалов
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЗдоровье - ОбществоЛипецкая область
 
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