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Оттепель не повлияет на заболеваемость COVID-19, считает эпидемиолог
Оттепель не повлияет на заболеваемость COVID-19, считает эпидемиолог
Оттепель в Москве не окажет существенного влияния на показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости заместитель директора по научной... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T09:05
2021-01-27T09:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Оттепель в Москве не окажет существенного влияния на показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в среду-четверг в Москве ожидается температура около нуля, а в выходные в столицу вернутся умеренные морозы и снегопад."Оттепель в Москве, которая наблюдается в настоящий момент, существенного влияния на заболеваемость не окажет. Если бы погода значимо влияла на вирус, то в жарких странах COVID-19 практически не встречался бы", - сказал Горелов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евгений тишковец, москва, общество

Оттепель не повлияет на заболеваемость COVID-19, считает эпидемиолог

09:05 27.01.2021
 
© AP Photo / Mu Yu/XinhuaМедицинские работники с контейнером с тестами на коронавирус в провинции Хэбэй
Медицинские работники с контейнером с тестами на коронавирус в провинции Хэбэй - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© AP Photo / Mu Yu/Xinhua
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Оттепель в Москве не окажет существенного влияния на показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в среду-четверг в Москве ожидается температура около нуля, а в выходные в столицу вернутся умеренные морозы и снегопад.
"Оттепель в Москве, которая наблюдается в настоящий момент, существенного влияния на заболеваемость не окажет. Если бы погода значимо влияла на вирус, то в жарких странах COVID-19 практически не встречался бы", - сказал Горелов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений ТишковецМоскваОбщество
 
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