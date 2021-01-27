https://ria.ru/20210127/ottepel-1594731874.html

Оттепель не повлияет на заболеваемость COVID-19, считает эпидемиолог

Оттепель не повлияет на заболеваемость COVID-19, считает эпидемиолог

Оттепель в Москве не окажет существенного влияния на показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости заместитель директора по научной... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T09:05

2021-01-27T09:05

2021-01-27T09:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Оттепель в Москве не окажет существенного влияния на показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в среду-четверг в Москве ожидается температура около нуля, а в выходные в столицу вернутся умеренные морозы и снегопад."Оттепель в Москве, которая наблюдается в настоящий момент, существенного влияния на заболеваемость не окажет. Если бы погода значимо влияла на вирус, то в жарких странах COVID-19 практически не встречался бы", - сказал Горелов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, евгений тишковец, москва, общество