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США приостановили продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщили СМИ
США приостановили продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщили СМИ
Администрация президента США Джо Байдена вводит временный запрет на продажу оружия и техники Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщает газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T22:16
2021-01-27T23:00
f-35
саудовская аравия
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МОСКВА/ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена вводит временный запрет на продажу оружия и техники Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.Согласно официальным лицам, администрация Байдена решила пересмотреть продажу оружия, одобренную при бывшем президенте Дональде Трампе, в частности, продажу высокоточного оружия Эр-Рияду и истребителей F-35 для ОАЭ."Госдепартамент временно приостанавливает выполнение некоторых незавершенных военных поставок и продаж в рамках военных продаж за границу и прямых коммерческих продаж, чтобы предоставить новому руководству возможность рассмотреть (продажи - ред.)", - говорится в заявлении представителя госдепа, поступившем в распоряжение РИА Новости.Представитель госдепартамент не уточнил, выполнение каких конкретных соглашений было приостановлено.Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что ОАЭ подписали соглашение с США о приобретении 50 истребителей F-35 и 18 боевых беспилотников. Согласно источникам, соглашение было подписано 20 января приблизительно за час до того, как Джо Байден вступил в должность президента США.
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f-35, саудовская аравия, оаэ, сша, в мире

США приостановили продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщили СМИ

22:16 27.01.2021 (обновлено: 23:00 27.01.2021)
 
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny WhitlockИстребители ВВС США F-35A Lightning II
Истребители ВВС США F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Danny Whitlock
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МОСКВА/ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена вводит временный запрет на продажу оружия и техники Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.
Согласно официальным лицам, администрация Байдена решила пересмотреть продажу оружия, одобренную при бывшем президенте Дональде Трампе, в частности, продажу высокоточного оружия Эр-Рияду и истребителей F-35 для ОАЭ.
"Госдепартамент временно приостанавливает выполнение некоторых незавершенных военных поставок и продаж в рамках военных продаж за границу и прямых коммерческих продаж, чтобы предоставить новому руководству возможность рассмотреть (продажи - ред.)", - говорится в заявлении представителя госдепа, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Представитель госдепартамент не уточнил, выполнение каких конкретных соглашений было приостановлено.
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 08:00
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Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что ОАЭ подписали соглашение с США о приобретении 50 истребителей F-35 и 18 боевых беспилотников. Согласно источникам, соглашение было подписано 20 января приблизительно за час до того, как Джо Байден вступил в должность президента США.
 
F-35Саудовская АравияОАЭСШАВ мире
 
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