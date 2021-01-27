https://ria.ru/20210127/oruzhie-1594875079.html

США приостановили продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщили СМИ

США приостановили продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщили СМИ

Администрация президента США Джо Байдена вводит временный запрет на продажу оружия и техники Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщает газета Wall Street Journal со... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T22:16

2021-01-27T22:16

2021-01-27T23:00

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саудовская аравия

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МОСКВА/ВАШИНГТОН, 27 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена вводит временный запрет на продажу оружия и техники Саудовской Аравии и ОАЭ, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.Согласно официальным лицам, администрация Байдена решила пересмотреть продажу оружия, одобренную при бывшем президенте Дональде Трампе, в частности, продажу высокоточного оружия Эр-Рияду и истребителей F-35 для ОАЭ."Госдепартамент временно приостанавливает выполнение некоторых незавершенных военных поставок и продаж в рамках военных продаж за границу и прямых коммерческих продаж, чтобы предоставить новому руководству возможность рассмотреть (продажи - ред.)", - говорится в заявлении представителя госдепа, поступившем в распоряжение РИА Новости.Представитель госдепартамент не уточнил, выполнение каких конкретных соглашений было приостановлено.Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источники, что ОАЭ подписали соглашение с США о приобретении 50 истребителей F-35 и 18 боевых беспилотников. Согласно источникам, соглашение было подписано 20 января приблизительно за час до того, как Джо Байден вступил в должность президента США.

https://ria.ru/20210120/bayden-1593720707.html

саудовская аравия

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

f-35, саудовская аравия, оаэ, сша, в мире