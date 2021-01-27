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В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
Крупная коллекция предметов времен холодной войны, включая замаскированное оружие, которое, как утверждается, относится к КГБ СССР, продадут на аукционе в США,... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T05:49
2021-01-27T12:55
россия
комитет государственной безопасности ссср
нью-йорк (город)
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в мире
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В США выставили на продажу секретное оружие советских спецслужб
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Крупная коллекция предметов времен холодной войны, включая замаскированное оружие, которое, как утверждается, относится к КГБ СССР, продадут на аукционе в США, сообщает Daily Mail.Собрание принадлежит владельцу музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке Юлиусу Урбайтису. Из-за пандемии коронавируса галерею пришлось закрыть, а коллекцию выставить на продажу.Урабайтис собирал вещи, связанные с КГБ, на протяжении 30 лет. В открытом в 2019 году музее экспонировались как предметы из его личной коллекции, так и приобретенные специально для галереи артефакты и их копии.Среди выставленных на продажу экспонатов — миниатюрные пистолеты, спрятанные в губной помаде (оценен примерно в 1,5 тысячи фунтов стерлингов) и авторучке; специальные камеры, скрытые в галстуке, пачке сигарет, пепельнице (оценена в 900 фунтов), портсигаре и перстне.Как отмечается в материале, один из самых дорогих лотов — специальный набор для сверления узких отверстий в стенах, в которые затем можно было бы вставить микрофоны и камеры. Этот лот оценивается примерно в 4,4 тысячи фунтов стерлингов.Всего за коллекцию планируют выручить 365 тысяч фунтов, сообщает издание.
https://ria.ru/20201205/pistolet-1587749595.html
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россия, комитет государственной безопасности ссср, нью-йорк (город), ссср, сша, в мире

В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб

05:49 27.01.2021 (обновлено: 12:55 27.01.2021)
 
© AFP 2020 / Timothy A. Clary Музей шпионажа КГБ в Нью-Йорке
 Музей шпионажа КГБ в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© AFP 2020 / Timothy A. Clary
Музей шпионажа КГБ в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Крупная коллекция предметов времен холодной войны, включая замаскированное оружие, которое, как утверждается, относится к КГБ СССР, продадут на аукционе в США, сообщает Daily Mail.
Собрание принадлежит владельцу музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке Юлиусу Урбайтису. Из-за пандемии коронавируса галерею пришлось закрыть, а коллекцию выставить на продажу.
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Урабайтис собирал вещи, связанные с КГБ, на протяжении 30 лет. В открытом в 2019 году музее экспонировались как предметы из его личной коллекции, так и приобретенные специально для галереи артефакты и их копии.
Среди выставленных на продажу экспонатов — миниатюрные пистолеты, спрятанные в губной помаде (оценен примерно в 1,5 тысячи фунтов стерлингов) и авторучке; специальные камеры, скрытые в галстуке, пачке сигарет, пепельнице (оценена в 900 фунтов), портсигаре и перстне.
© AFP 2020 / Timothy A. ClaryЭкспонаты, выставленные в Музее шпионажа КГБ в Нью-Йорке
Экспонаты, выставленные в Музее шпионажа КГБ в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© AFP 2020 / Timothy A. Clary
Экспонаты, выставленные в Музее шпионажа КГБ в Нью-Йорке
Как отмечается в материале, один из самых дорогих лотов — специальный набор для сверления узких отверстий в стенах, в которые затем можно было бы вставить микрофоны и камеры. Этот лот оценивается примерно в 4,4 тысячи фунтов стерлингов.
Всего за коллекцию планируют выручить 365 тысяч фунтов, сообщает издание.
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