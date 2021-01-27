В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб
05:49 27.01.2021 (обновлено: 12:55 27.01.2021)
Музей шпионажа КГБ в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Крупная коллекция предметов времен холодной войны, включая замаскированное оружие, которое, как утверждается, относится к КГБ СССР, продадут на аукционе в США, сообщает Daily Mail.
Собрание принадлежит владельцу музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке Юлиусу Урбайтису. Из-за пандемии коронавируса галерею пришлось закрыть, а коллекцию выставить на продажу.
5 декабря 2020, 07:09КультураПистолет Шона Коннери в роли Бонда продали за четверть миллиона долларов
Урабайтис собирал вещи, связанные с КГБ, на протяжении 30 лет. В открытом в 2019 году музее экспонировались как предметы из его личной коллекции, так и приобретенные специально для галереи артефакты и их копии.
Среди выставленных на продажу экспонатов — миниатюрные пистолеты, спрятанные в губной помаде (оценен примерно в 1,5 тысячи фунтов стерлингов) и авторучке; специальные камеры, скрытые в галстуке, пачке сигарет, пепельнице (оценена в 900 фунтов), портсигаре и перстне.
Экспонаты, выставленные в Музее шпионажа КГБ в Нью-Йорке
Как отмечается в материале, один из самых дорогих лотов — специальный набор для сверления узких отверстий в стенах, в которые затем можно было бы вставить микрофоны и камеры. Этот лот оценивается примерно в 4,4 тысячи фунтов стерлингов.
Всего за коллекцию планируют выручить 365 тысяч фунтов, сообщает издание.
30 октября 2020, 03:56Отлитую в честь убийства Цезаря золотую монету продали на аукционе