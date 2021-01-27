https://ria.ru/20210127/oruzhie-1594724830.html

В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб

В США выставили на аукцион оружие советских спецслужб

Крупная коллекция предметов времен холодной войны, включая замаскированное оружие, которое, как утверждается, относится к КГБ СССР, продадут на аукционе в США,... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T05:49

2021-01-27T05:49

2021-01-27T12:55

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В США выставили на продажу секретное оружие советских спецслужб

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Крупная коллекция предметов времен холодной войны, включая замаскированное оружие, которое, как утверждается, относится к КГБ СССР, продадут на аукционе в США, сообщает Daily Mail.Собрание принадлежит владельцу музея шпионажа КГБ в Нью-Йорке Юлиусу Урбайтису. Из-за пандемии коронавируса галерею пришлось закрыть, а коллекцию выставить на продажу.Урабайтис собирал вещи, связанные с КГБ, на протяжении 30 лет. В открытом в 2019 году музее экспонировались как предметы из его личной коллекции, так и приобретенные специально для галереи артефакты и их копии.Среди выставленных на продажу экспонатов — миниатюрные пистолеты, спрятанные в губной помаде (оценен примерно в 1,5 тысячи фунтов стерлингов) и авторучке; специальные камеры, скрытые в галстуке, пачке сигарет, пепельнице (оценена в 900 фунтов), портсигаре и перстне.Как отмечается в материале, один из самых дорогих лотов — специальный набор для сверления узких отверстий в стенах, в которые затем можно было бы вставить микрофоны и камеры. Этот лот оценивается примерно в 4,4 тысячи фунтов стерлингов.Всего за коллекцию планируют выручить 365 тысяч фунтов, сообщает издание.

https://ria.ru/20201205/pistolet-1587749595.html

https://ria.ru/20201030/moneta-1582203099.html

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нью-йорк (город)

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, комитет государственной безопасности ссср, нью-йорк (город), ссср, сша, в мире