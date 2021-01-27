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Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210127/noutbuk-1594806597.html
ФБР не нашло ноутбук Пелоси при обыске у женщины, обвиняемой в его краже
ФБР не нашло ноутбук Пелоси при обыске у женщины, обвиняемой в его краже
Агенты ФБР не нашли ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время обыска в доме и автомобиле женщины, обвиняемой в его краже во время штурма... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:19
2021-01-27T15:19
захват капитолия в вашингтоне
фбр
нэнси пелоси
капитолий
дональд трамп
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
джо байден
пенсильвания
сша
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Агенты ФБР не нашли ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время обыска в доме и автомобиле женщины, обвиняемой в его краже во время штурма Капитолия 6 января, сообщает газета Philadelphia Inquirer.Райли Джун Уильямс была задержана на прошлой неделе в штате Пенсильвания. Согласно документам минюста, ей предъявлены обвинения в осознанном незаконном вторжении на территорию, куда вход запрещен, а также в противозаконных действиях на территории Капитолия, воспрепятствовании проведению официального разбирательства, а также пособничестве в краже государственной собственности. Ранее сообщалось, что суд принял решение освободить женщину под залог.Как заявил адвокат обвиняемой во время слушаний в суде, в ходе обыска ФБР не нашла следов пропавшей техники. "Они искали везде, у нее нет компьютера", - заявил он.Ранее поступили сообщения, что ФБР расследует показания, что женщина, укравшая ноутбук Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам. Свидетель, беседовавший с правоохранителями, заявил, что видел, как Райли Джун Уильямс выносит ноутбук или жесткий диск из офиса Пелоси. Свидетель утверждал, что "Уильямс планировала отправить устройство своему другу в Россию, чтобы тот продал его СВР", по какой-то причине пересылка ноутбука сорвалась.Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.
https://ria.ru/20210118/rassledovanie-1593477202.html
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фбр, нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), джо байден, пенсильвания, сша, в мире

ФБР не нашло ноутбук Пелоси при обыске у женщины, обвиняемой в его краже

15:19 27.01.2021
 
© Фото : J. Peter Donald, FBIАгенты ФБР, расследующие дело о хищении денег из американских банков при помощи компьютерного вируса "Зевс-Троян"
Агенты ФБР, расследующие дело о хищении денег из американских банков при помощи компьютерного вируса Зевс-Троян - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Фото : J. Peter Donald, FBI
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Агенты ФБР не нашли ноутбук спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси во время обыска в доме и автомобиле женщины, обвиняемой в его краже во время штурма Капитолия 6 января, сообщает газета Philadelphia Inquirer.
Райли Джун Уильямс была задержана на прошлой неделе в штате Пенсильвания. Согласно документам минюста, ей предъявлены обвинения в осознанном незаконном вторжении на территорию, куда вход запрещен, а также в противозаконных действиях на территории Капитолия, воспрепятствовании проведению официального разбирательства, а также пособничестве в краже государственной собственности. Ранее сообщалось, что суд принял решение освободить женщину под залог.
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на окончательном голосовании по импичменту президента Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 11:39Захват Капитолия в Вашингтоне
ФБР проверяет данные о планах передать украденный ноутбук Пелоси России
Как заявил адвокат обвиняемой во время слушаний в суде, в ходе обыска ФБР не нашла следов пропавшей техники. "Они искали везде, у нее нет компьютера", - заявил он.
Ранее поступили сообщения, что ФБР расследует показания, что женщина, укравшая ноутбук Пелоси во время беспорядков в Капитолии, планировала продать его российским спецслужбам. Свидетель, беседовавший с правоохранителями, заявил, что видел, как Райли Джун Уильямс выносит ноутбук или жесткий диск из офиса Пелоси. Свидетель утверждал, что "Уильямс планировала отправить устройство своему другу в Россию, чтобы тот продал его СВР", по какой-то причине пересылка ноутбука сорвалась.
Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того, как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на прошедших президентских выборах демократа Джо Байдена.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
8 января, 21:09Захват Капитолия в Вашингтоне
При захвате Капитолия украли ноутбук Пелоси
 
Захват Капитолия в ВашингтонеФБРНэнси ПелосиКапитолийДональд ТрампСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Джо БайденПенсильванияСШАВ мире
 
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