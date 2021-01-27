https://ria.ru/20210127/niderlandy-1594732730.html

На акциях протеста в Нидерландах задержали более 30 человек

На акциях протеста в Нидерландах задержали более 30 человек

Полиция Нидерландов задержала на акциях во вторник 33 человека, но в целом четвертый вечер после введения в стране комендантского часа прошел относительно... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T09:12

2021-01-27T09:12

2021-01-27T11:02

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Полиция Нидерландов задержала на акциях во вторник 33 человека, но в целом четвертый вечер после введения в стране комендантского часа прошел относительно мирно, сообщает портал Dutch News со ссылкой на местные СМИ.Как отмечает нидерландская вещательная корпорация NOS, 33 человека были задержаны в Роттердаме, в основном, за незаконное собрание и отказ в предоставлении документов, удостоверяющих личность. В одном из районов Амстердама полиции удалось разогнать группу молодых людей, которые поджигали фейерверки. В Маастрихте и Хертогенбосе, чтобы "защитить города от протестующих", на улицы вышли футбольные фанаты, однако, как позже выяснилось, санкцию на патрулирование от полиции они не получали. В других городах, как отмечают СМИ, группы молодых людей расходились после получения соответствующего указания."Мы держим ситуацию под контролем, мы говорим с людьми…Не было причины привлекать подразделения быстрого реагирования и другие силы, ситуация отличается от вчерашней", - сообщил во вторник вечером глава полиции Виллем ВулдерсМассовые акции протеста против ограничительных мер по COVID-19 и введения комендантского часа прошли ранее в ряде городов Нидерландов. По сообщениям местных СМИ, в понедельник вечером для разгона протестующих в Харлеме и Роттердаме правоохранители применили слезоточивый газ. Кроме того, беспорядки произошли в Амерсфорте, где в полицию полетела пиротехника, а также в Хертогенбосе, где вопреки комендантскому часу собралась группа из 150 молодых людей и был разграблен местный супермаркет.В стране с 23 января с 21.00 до 04.30 действует комендантский час. На улицах нельзя находиться без веских оснований. Нарушителям правил грозит штраф в размере 95 евро.Ранее в Нидерландах продлили введенный 15 декабря почти полный локдаун до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости. Также были закрыты рестораны и кафе, музеи и театры, парки аттракционов и зоопарки, казино и сауны, бассейны, помещения для занятий спортом, точки общепита, парикмахерские, салоны красоты и тату-салоны. С 16 декабря все учебные заведения, включая школы и университеты, переведены на дистанционный режим работы.

https://ria.ru/20210126/besporyadki-1594567893.html

https://ria.ru/20210124/niderlandy-1594392631.html

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Задержание нарушителей: беспорядки из-за комендантского часа в Роттердаме Задержание нарушителей: беспорядки из-за комендантского часа в Роттердаме 2021-01-27T09:12 true PT1M07S

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маастрихт, нидерланды, амстердам, в мире