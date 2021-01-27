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Более 60 жителей Владивостока получили травмы из-за непогоды
Более 60 жителей Владивостока получили травмы из-за непогоды
Более 60 жителей Владивостока обратились в травмпункты города с ушибами и вывихами после прошедшего снегопада, сообщает правительство региона. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T07:28
2021-01-27T07:28
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погода
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Более 60 жителей Владивостока обратились в травмпункты города с ушибами и вывихами после прошедшего снегопада, сообщает правительство региона.Во вторник фронтальные разделы циклона принесли на значительную часть Приморья снегопад, мокрый снег и сильный ветер. Во Владивостоке прошел дождь со снегом, он сопровождался сильным ветром.По информации краевого министерства здравоохранения, которая приводится в сообщении, из-за гололеда жители получили вывихи и ушибы, удары головой при падении."Один пострадавший обратился в связи с ушибом головы от падения сосульки. В травматологическое отделение "тысячекоечной" больницы госпитализирован один человек после падения на гололеде. Остальные пациенты с травмами легкой и средней степени тяжести получили квалифицированную медицинскую помощь и были отправлены на амбулаторное лечение", - уточнили в ведомстве.Ранее сообщалось, что ледяной дождь, прошедший в Приморье в ноябре 2020 года, привел к росту числа посетителей в травматологиях, всего тогда с переломами и ушибами в больницы обратились 663 человека.
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россия, погода, владивосток, приморский край, происшествия

Более 60 жителей Владивостока получили травмы из-за непогоды

07:28 27.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрохожие во время снегопада во Владивостоке
Прохожие во время снегопада во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв - РИА Новости. Более 60 жителей Владивостока обратились в травмпункты города с ушибами и вывихами после прошедшего снегопада, сообщает правительство региона.
Во вторник фронтальные разделы циклона принесли на значительную часть Приморья снегопад, мокрый снег и сильный ветер. Во Владивостоке прошел дождь со снегом, он сопровождался сильным ветром.
"В травматологические пункты Владивостока днем 26 января и ночью 27 января обратились 158 человек с жалобами на травмы, среди которых 65 горожан – с травмами, полученными на улице", - говорится в сообщении.
По информации краевого министерства здравоохранения, которая приводится в сообщении, из-за гололеда жители получили вывихи и ушибы, удары головой при падении.
"Один пострадавший обратился в связи с ушибом головы от падения сосульки. В травматологическое отделение "тысячекоечной" больницы госпитализирован один человек после падения на гололеде. Остальные пациенты с травмами легкой и средней степени тяжести получили квалифицированную медицинскую помощь и были отправлены на амбулаторное лечение", - уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что ледяной дождь, прошедший в Приморье в ноябре 2020 года, привел к росту числа посетителей в травматологиях, всего тогда с переломами и ушибами в больницы обратились 663 человека.
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