https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594828703.html

В МИД прокомментировали заявление "большой семерки" по Навальному

В МИД прокомментировали заявление "большой семерки" по Навальному

Заявление G7 по Алексею Навальному является грубым вмешательством во внутренние дела России и откровенно недружественным шагом, говорится в заявлении МИД РФ. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T17:03

2021-01-27T17:03

2021-01-27T17:20

россия

g7

сергей лавров

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

евросоюз

дмитрий песков

германия

алексей навальный

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564843998_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_aa9939168c72e31b440aaf2171fa1d7c.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Заявление G7 по Алексею Навальному является грубым вмешательством во внутренние дела России и откровенно недружественным шагом, говорится в заявлении МИД РФ.Ранее главы МИД G7 и высокий представитель ЕС призвали российские власти освободить Навального, назвали его арест "политически мотивированным". Также они заявили, что обеспокоены задержанием "тысяч мирных демонстрантов и журналистов" 23 января."Расцениваем факт обнародования подобного заявления как грубое вмешательство во внутренние дела и откровенно недружественный шаг.... Призываем страны "семерки" и примкнувший к ним Евросоюз строго руководствоваться общепризнанными принципами и нормами международного права, отказаться от передергивания фактов и других методов ведения информационной войны, уделять больше внимания решению насущных проблем своих граждан. Настоятельно рекомендуем каждому из государств "Группы семи" и Евросоюзу тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах для дальнейшего развития двусторонних отношений с нашей страной", - говорится в ответном заявлении МИД РФ.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России после призывов сторонников Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Крупнейшая из акций состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.

https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594813818.html

https://ria.ru/20210127/navalnaya-1594788515.html

https://ria.ru/20210126/navalnyy-1594583909.html

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, g7, сергей лавров, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, дмитрий песков, германия, алексей навальный, в мире