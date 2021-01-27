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https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594828703.html
В МИД прокомментировали заявление "большой семерки" по Навальному
В МИД прокомментировали заявление "большой семерки" по Навальному
Заявление G7 по Алексею Навальному является грубым вмешательством во внутренние дела России и откровенно недружественным шагом, говорится в заявлении МИД РФ. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T17:03
2021-01-27T17:20
россия
g7
сергей лавров
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
евросоюз
дмитрий песков
германия
алексей навальный
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Заявление G7 по Алексею Навальному является грубым вмешательством во внутренние дела России и откровенно недружественным шагом, говорится в заявлении МИД РФ.Ранее главы МИД G7 и высокий представитель ЕС призвали российские власти освободить Навального, назвали его арест "политически мотивированным". Также они заявили, что обеспокоены задержанием "тысяч мирных демонстрантов и журналистов" 23 января."Расцениваем факт обнародования подобного заявления как грубое вмешательство во внутренние дела и откровенно недружественный шаг.... Призываем страны "семерки" и примкнувший к ним Евросоюз строго руководствоваться общепризнанными принципами и нормами международного права, отказаться от передергивания фактов и других методов ведения информационной войны, уделять больше внимания решению насущных проблем своих граждан. Настоятельно рекомендуем каждому из государств "Группы семи" и Евросоюзу тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах для дальнейшего развития двусторонних отношений с нашей страной", - говорится в ответном заявлении МИД РФ.Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России после призывов сторонников Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Крупнейшая из акций состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.
https://ria.ru/20210127/navalnyy-1594813818.html
https://ria.ru/20210127/navalnaya-1594788515.html
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россия, g7, сергей лавров, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), евросоюз, дмитрий песков, германия, алексей навальный, в мире

В МИД прокомментировали заявление "большой семерки" по Навальному

17:03 27.01.2021 (обновлено: 17:20 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичТабличка на здании министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Заявление G7 по Алексею Навальному является грубым вмешательством во внутренние дела России и откровенно недружественным шагом, говорится в заявлении МИД РФ.
Ранее главы МИД G7 и высокий представитель ЕС призвали российские власти освободить Навального, назвали его арест "политически мотивированным". Также они заявили, что обеспокоены задержанием "тысяч мирных демонстрантов и журналистов" 23 января.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 15:53
МИД раскритиковал действия ЕС из-за ситуации с Навальным
"Расцениваем факт обнародования подобного заявления как грубое вмешательство во внутренние дела и откровенно недружественный шаг.... Призываем страны "семерки" и примкнувший к ним Евросоюз строго руководствоваться общепризнанными принципами и нормами международного права, отказаться от передергивания фактов и других методов ведения информационной войны, уделять больше внимания решению насущных проблем своих граждан. Настоятельно рекомендуем каждому из государств "Группы семи" и Евросоюзу тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах для дальнейшего развития двусторонних отношений с нашей страной", - говорится в ответном заявлении МИД РФ.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
Супруга Алексея Навального Юлия, прилетевшая из Берлина рейсом авиакомпании Победа, в международном аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
Вчера, 14:18
В Совфеде не исключили, что Запад сделает Навальную "второй Тихановской"
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России после призывов сторонников Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Крупнейшая из акций состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 10:03
Патрушев: Навальный нужен Западу для дестабилизации обстановки в России
 
РоссияG7Сергей ЛавровФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЕвросоюзДмитрий ПесковГерманияАлексей НавальныйВ мире
 
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