В МИД прокомментировали заявление "большой семерки" по Навальному
17:03 27.01.2021 (обновлено: 17:20 27.01.2021)
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Заявление G7 по Алексею Навальному является грубым вмешательством во внутренние дела России и откровенно недружественным шагом, говорится в заявлении МИД РФ.
Ранее главы МИД G7 и высокий представитель ЕС призвали российские власти освободить Навального, назвали его арест "политически мотивированным". Также они заявили, что обеспокоены задержанием "тысяч мирных демонстрантов и журналистов" 23 января.
"Расцениваем факт обнародования подобного заявления как грубое вмешательство во внутренние дела и откровенно недружественный шаг.... Призываем страны "семерки" и примкнувший к ним Евросоюз строго руководствоваться общепризнанными принципами и нормами международного права, отказаться от передергивания фактов и других методов ведения информационной войны, уделять больше внимания решению насущных проблем своих граждан. Настоятельно рекомендуем каждому из государств "Группы семи" и Евросоюзу тщательно просчитывать возможные последствия участия в подобных антироссийских демаршах для дальнейшего развития двусторонних отношений с нашей страной", - говорится в ответном заявлении МИД РФ.
Навального задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. Химкинский горсуд заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, объявленный в розыск Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России после призывов сторонников Алексея Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Крупнейшая из акций состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел.