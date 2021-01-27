https://ria.ru/20210127/naushniki-1594762629.html

Названы самые популярные беспроводные наушники

Названы самые популярные беспроводные наушники

В 2020 году в мире было продано более 300 миллионов Bluetooth-наушников всех типов. Данные приводят аналитики компании Strategy Analytics. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T12:12

2021-01-27T12:12

2021-01-27T12:14

наука

samsung

huawei technologies

apple

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В 2020 году в мире было продано более 300 миллионов Bluetooth-наушников всех типов. Данные приводят аналитики компании Strategy Analytics.Среди беспроводных наушников особенным спросом пользовались TWS-гарнитуры: за "коронавирусный" 2020 год их продажи выросли на 90 процентов. Около 40 процентов рынка "настоящих беспроводных наушников" заняла компания Apple, следом за ней с большим отставанием идут Xiaomi, Samsung, Huawei и Realme.Аналитики считают, что рынок пока далек от насыщения беспроводными наушниками, пользователям интересен этот формат, а массовый отказ в устройствах от аудиоджека только подстегивает спрос. Конкуренция в 2021 году обострится в сегменте TWS-гарнитур, когда Apple может утратить свое лидерство в нем.

https://ria.ru/20210106/naushniki-1592090204.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, huawei technologies, apple, гаджеты, технологии