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Наука
https://ria.ru/20210127/naushniki-1594762629.html
Названы самые популярные беспроводные наушники
Названы самые популярные беспроводные наушники
В 2020 году в мире было продано более 300 миллионов Bluetooth-наушников всех типов. Данные приводят аналитики компании Strategy Analytics. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T12:12
2021-01-27T12:14
наука
samsung
huawei technologies
apple
гаджеты
технологии
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В 2020 году в мире было продано более 300 миллионов Bluetooth-наушников всех типов. Данные приводят аналитики компании Strategy Analytics.Среди беспроводных наушников особенным спросом пользовались TWS-гарнитуры: за "коронавирусный" 2020 год их продажи выросли на 90 процентов. Около 40 процентов рынка "настоящих беспроводных наушников" заняла компания Apple, следом за ней с большим отставанием идут Xiaomi, Samsung, Huawei и Realme.Аналитики считают, что рынок пока далек от насыщения беспроводными наушниками, пользователям интересен этот формат, а массовый отказ в устройствах от аудиоджека только подстегивает спрос. Конкуренция в 2021 году обострится в сегменте TWS-гарнитур, когда Apple может утратить свое лидерство в нем.
https://ria.ru/20210106/naushniki-1592090204.html
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samsung, huawei technologies, apple, гаджеты, технологии

Названы самые популярные беспроводные наушники

12:12 27.01.2021 (обновлено: 12:14 27.01.2021)
 
© Depositphotos / Vadym DrobotДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Depositphotos / Vadym Drobot
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. В 2020 году в мире было продано более 300 миллионов Bluetooth-наушников всех типов. Данные приводят аналитики компании Strategy Analytics.
Среди беспроводных наушников особенным спросом пользовались TWS-гарнитуры: за "коронавирусный" 2020 год их продажи выросли на 90 процентов. Около 40 процентов рынка "настоящих беспроводных наушников" заняла компания Apple, следом за ней с большим отставанием идут Xiaomi, Samsung, Huawei и Realme.
Беспроводные наушники - РИА Новости, 1920, 06.01.2021
6 января, 01:17
Специалист предупредил об опасности беспроводных наушников
Аналитики считают, что рынок пока далек от насыщения беспроводными наушниками, пользователям интересен этот формат, а массовый отказ в устройствах от аудиоджека только подстегивает спрос. Конкуренция в 2021 году обострится в сегменте TWS-гарнитур, когда Apple может утратить свое лидерство в нем.
 
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