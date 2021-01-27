https://ria.ru/20210127/napryazhennost-1594793960.html
Путин заявил о росте социальной напряженности в мире
Путин заявил о росте социальной напряженности в мире
Посткризисное восстановление экономики в мире идет непросто, растет социальная напряженность в обществе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:38
2021-01-27T14:38
2021-01-27T14:59
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593868854_0:0:2870:1614_1920x0_80_0_0_04531d63ac26076125618e62bb8b6d10.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Посткризисное восстановление экономики в мире идет непросто, растет социальная напряженность в обществе, заявил президент России Владимир Путин."Только за первые 9 месяцев прошлого года потеря трудового дохода в мире составила 3,5 триллиона долларов. И этот показатель продолжает расти, а значит, растет и социальная напряженность в обществе. При этом, посткризисное восстановление идет непросто. Если 20-30 лет назад проблему можно было решить за счет стимулирующей макроэкономической политики,... то сегодня такие механизмы уже по сути исчерпали себя", - заявил Путин в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн.
https://ria.ru/20210127/vyzovy-1594792020.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593868854_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5316704a190811512c3de32918cfb2b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире