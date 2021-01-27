Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210127/napryazhennost-1594793960.html
Путин заявил о росте социальной напряженности в мире
Путин заявил о росте социальной напряженности в мире
Посткризисное восстановление экономики в мире идет непросто, растет социальная напряженность в обществе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:38
2021-01-27T14:59
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593868854_0:0:2870:1614_1920x0_80_0_0_04531d63ac26076125618e62bb8b6d10.jpg
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Посткризисное восстановление экономики в мире идет непросто, растет социальная напряженность в обществе, заявил президент России Владимир Путин."Только за первые 9 месяцев прошлого года потеря трудового дохода в мире составила 3,5 триллиона долларов. И этот показатель продолжает расти, а значит, растет и социальная напряженность в обществе. При этом, посткризисное восстановление идет непросто. Если 20-30 лет назад проблему можно было решить за счет стимулирующей макроэкономической политики,... то сегодня такие механизмы уже по сути исчерпали себя", - заявил Путин в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн.
https://ria.ru/20210127/vyzovy-1594792020.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593868854_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5316704a190811512c3de32918cfb2b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире

Путин заявил о росте социальной напряженности в мире

14:38 27.01.2021 (обновлено: 14:59 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Посткризисное восстановление экономики в мире идет непросто, растет социальная напряженность в обществе, заявил президент России Владимир Путин.
"Только за первые 9 месяцев прошлого года потеря трудового дохода в мире составила 3,5 триллиона долларов. И этот показатель продолжает расти, а значит, растет и социальная напряженность в обществе. При этом, посткризисное восстановление идет непросто. Если 20-30 лет назад проблему можно было решить за счет стимулирующей макроэкономической политики,... то сегодня такие механизмы уже по сути исчерпали себя", - заявил Путин в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
14:32
Путин назвал социально-экономические проблемы ключевым вызовом для мира
 
Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 годуВладимир ПутинВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:06Путин заявил о намерении выстраивать стимулирующую бюджетную политику
15:06Путин заявил, что Россия и Европа должны быть вместе
15:04Путин призвал сосредоточиться на реальных проблемах в мире
15:02Путин рассказал, что общего у России и Европы
15:01Путин: агрессивность внешнеполитической риторики ряда стран возрастает
14:59Путин выступил на Давосском форуме
14:59Путин оценил влияние глобального роста на доходы людей
14:58Путин призвал помочь африканским странам в борьбе с коронавирусом
14:57Путин призвал не игнорировать системные социально-экономические проблемы
14:57Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил Путин
14:57Путин призвал оказать гуманитарную помощь Карабаху
14:56Украинский генерал испугался российских "Искандеров"
14:55Развитие экономики будет основано на бюджетных стимулах, заявил Путин
14:54Путин призвал выработать новые механизмы взаимодействия между странами
14:53Путин заявил о связи миграционных проблем с социальным неравенством стран
14:53Путин заявил о завершении эпохи попытки выстраивания однополярного мира
14:51Путин назвал гаранты развития глобальной экономики
14:49В ОП выступили против ужесточения мер борьбы с вовлечением детей в акции
14:48Путин: развитие экономики будет основано на повышении роли государства
14:47Путин назвал фундаментальную причину неустойчивости глобального развития
Лента новостейМолния