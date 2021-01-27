https://ria.ru/20210127/napryazhennost-1594793960.html

Путин заявил о росте социальной напряженности в мире

Путин заявил о росте социальной напряженности в мире

Посткризисное восстановление экономики в мире идет непросто, растет социальная напряженность в обществе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:38

2021-01-27T14:38

2021-01-27T14:59

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Посткризисное восстановление экономики в мире идет непросто, растет социальная напряженность в обществе, заявил президент России Владимир Путин."Только за первые 9 месяцев прошлого года потеря трудового дохода в мире составила 3,5 триллиона долларов. И этот показатель продолжает расти, а значит, растет и социальная напряженность в обществе. При этом, посткризисное восстановление идет непросто. Если 20-30 лет назад проблему можно было решить за счет стимулирующей макроэкономической политики,... то сегодня такие механизмы уже по сути исчерпали себя", - заявил Путин в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в этом году проходит онлайн.

https://ria.ru/20210127/vyzovy-1594792020.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире