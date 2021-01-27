https://ria.ru/20210127/napadenie-1594778749.html

В Нижневартовске задержали подозреваемого в нападении на девочку

В Нижневартовске задержали подозреваемого в нападении на девочку

Мужчина, подозреваемый в нападении на девочку в подъезде жилого дома в Нижневартовске (ХМАО), момент которого засняла камера видеонаблюдения, задержан и... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T13:34

2021-01-27T13:34

2021-01-27T13:34

следственный комитет россии (ск рф)

нижневартовск

нижневартовский район

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 янв - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в нападении на девочку в подъезде жилого дома в Нижневартовске (ХМАО), момент которого засняла камера видеонаблюдения, задержан и отправлен под стражу, сообщило региональное следственное управление СК РФ.Ведомство ранее информировало, что вечером 6 декабря неизвестный мужчина напал на 11-летнюю девочку в подъезде одного из домов по улице Северная в Нижневартовске. Ребенок смог вырваться и убежать. Следователи после инцидента начали проверку, чтобы выяснить, какие именно намерения были у мужчины.Местные сообщества в соцсетях в свою очередь опубликовали видеозаписи с камер наблюдения в подъезде и у дома, которые, как предполагается, зафиксировали момент нападения на ребенка. Мужчина на кадрах спокойно входит за девочкой в жилой дом, а затем пытается ее схватить. Несовершеннолетней удалось выбежать из подъезда на улицу, при этом мужчина не побежал за ней, а ушел в другом направлении."Следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска УМВД России по ХМАО-Югре установлена личность злоумышленника и место его нахождения. Им оказался 52-летний уроженец Нижневартовского района, не имеющий постоянного места жительства, который после произошедшего уехал в город Тюмень", - говорится в сообщении.Мужчина, как подчеркнули в следственном управлении, задержан. Правоохранители выяснили, что ранее он более 25 лет провел в местах лишения свободы, где отбывал наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе против половой неприкосновенности."По ходатайству следователя обвиняемый заключен под стражу", - отметили в ведомстве, добавив, что возбуждено уголовное дело по статье о покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

https://ria.ru/20201005/cheboksary-1578218192.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201230/rebenok-1591510623.html

нижневартовск

нижневартовский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нижневартовск, нижневартовский район, происшествия