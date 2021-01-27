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Житель Владивостока признался в нападении на полицейских на митинге
Житель Владивостока признался в нападении на полицейских на митинге
Житель Владивостока сам пришел к следователям и признался в нападении на омоновца на несогласованном митинге, сообщило СУ СК по Приморью. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T09:49
2021-01-27T09:49
2021-01-27T10:39
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 янв — РИА Новости. Житель Владивостока сам пришел к следователям и признался в нападении на омоновца на несогласованном митинге, сообщило СУ СК по Приморью.По информации СК, мужчина нанес как минимум три удара руками заместителю командира полка патрульно-постовой службы полиции и дважды ударил старшего инспектора отделения. На 29-летнего жителя Владивостока оформили протокол явки с повинной, суд изберет ему меру пресечения.В субботу после несогласованного митинга во Владивостоке следствие уже возбудило два уголовных дела из-за насилия против силовиков. Во втором случае фигурант напал на сотрудника ОМОН.В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия. В правительстве края РИА Новости ранее сообщили, что никто не подавал заявок на проведение митингов 23 января, однако там прошли несогласованные акции, которые, как утверждают власти, собрали около 500 участников. Были стычки с полицией и задержания.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, владивосток, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 27 янв — РИА Новости.
Житель Владивостока
сам пришел к следователям и признался в нападении на омоновца на несогласованном митинге, сообщило СУ СК по Приморью.
По информации СК, мужчина нанес как минимум три удара руками заместителю командира полка патрульно-постовой службы полиции и дважды ударил старшего инспектора отделения. На 29-летнего жителя Владивостока оформили протокол явки с повинной, суд изберет ему меру пресечения.
В субботу после несогласованного митинга во Владивостоке следствие уже возбудило два уголовных дела из-за насилия против силовиков. Во втором случае фигурант напал на сотрудника ОМОН.
В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия. В правительстве края РИА Новости ранее сообщили, что никто не подавал заявок на проведение митингов 23 января, однако там прошли несогласованные акции, которые, как утверждают власти, собрали около 500 участников. Были стычки с полицией и задержания.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального
. МВД России и Генпрокуратура
неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.