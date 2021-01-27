https://ria.ru/20210127/moshenniki-1594725678.html

В России активизировались мошенники под видом брокеров

В России активизировались мошенники под видом брокеров

Мошенники в России от имени известных брокеров в последнее время активно предлагают гражданам открыть и пополнить инвестиционный счет, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T06:43

2021-01-27T06:43

2021-01-27T06:43

бкс мир инвестиций

россия

мошенничество

московская биржа

москва

экономика

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мошенники в России от имени известных брокеров в последнее время активно предлагают гражданам открыть и пополнить инвестиционный счет, сообщили РИА Новости представители крупнейших брокерских компаний.На рынке наблюдается огромный приток новых инвесторов: так, в 2020 году количество брокерских счетов инвесторов на Московской бирже выросло на 130% - примерно с 3,8 миллиона до 8,8 миллиона. Это больше, чем за все предыдущие 20 лет, рассказывает руководитель управления развития клиентского сервиса ГК "Финам" Дмитрий Леснов.Естественно, что появление пока еще не столь неискушенных в работе на бирже инвесторов привлекает мошенников. "Как правило, они подталкивают клиентов открыть счет в подставной компании и сделать перевод денежных средств под предлогом якобы очень высокой доходности "продуктов", которые такая компания представляет. А затем исчезают вместе с деньгами обманутых инвесторов", - рассказал Леснов.Повышение активности мошенников фиксирует весь финансовый рынок, рассказали в банке "Фридом Финанс"."В последнее время мошенники активно предлагают открыть и пополнить инвестиционный счет от имени известных брокеров", - предупредил недавно своих клиентов "Тинькофф".По словам председателя правления банка "Фридом Финанс" Геннадия Салыча, в качестве каналов коммуникации мошенники используют телефон и электронную почту. "Они звонят клиенту и предлагают удаленно открыть инвестиционный счет. В процессе разговора клиент может получить ссылку на активацию аккаунта на телефон или по электронной почте", - рассказал он.Салыч пояснил, что часто платежное окно практически идентично платежному окну настоящих банков или брокеров и может отличаться, например, номером лицензии и формой юридического лица. Клиент вводит данные карты для пополнения счета на определенную сумму и эти деньги попадают к мошенникам, так же, как и данные банковской карты.Чтобы не попасться на уловки мошенников, руководитель департамента интернет-брокер "БКС Мир инвестиций" Игорь Пимонов рекомендует в первую очередь обращать внимание на то, с какой компанией вы общаетесь. У компании должен быть официальный сайт, на котором должны быть все данные о выданных лицензиях. Проверить действие лицензии можно на сайте Банка России.

https://ria.ru/20210126/kiberataki-1594570378.html

https://ria.ru/20210122/moshennichestvo-1594120073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бкс мир инвестиций, россия, мошенничество, московская биржа, москва, экономика