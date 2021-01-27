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https://ria.ru/20210127/milokhin-1594821745.html
Даня Милохин объяснил, почему не хочет видеть мать
Даня Милохин объяснил, почему не хочет видеть мать
Музыкант и звезда TikTok Даня Милохин и его продюсер Ярослав Андреев на YouTube-канале Ани Покров объяснили, почему блогер не пришел на программу "Пусть... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T18:28
2021-01-27T18:28
tiktok
первый канал (телеканал)
шоубиз
даня милохин
знаменитости
пусть говорят
звезды
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Музыкант и звезда TikTok Даня Милохин и его продюсер Ярослав Андреев на YouTube-канале Ани Покров объяснили, почему блогер не пришел на программу "Пусть говорят", чтобы познакомиться с биологической матерью, которая оставила его и старшего брата Илью в детском доме в возрасте двух-трех лет.Первый канал выпустил уже две части передачи, в которых было показано, как Илья познакомился с матерью. Однако 19-летний Даня Милохин в "Пусть говорят" так и не появился. По его словам, трансляцию организовали без согласования с ним.Его продюсер добавил, что после этой ситуации связался с Марией Погребняк, продюсером Ильи, чтобы узнать, зачем они участвуют в этом хайпе.Затем он предложил Погребняк отказаться от участия во втором выпуске программы и сделать все "вне камер". Однако представитель Ильи дала понять, что они не откажутся от съемок.По словам Андреева, из-за видео, фото и других материалов, связанных с Даней, у них с телеканалом даже произошел конфликт.При этом Погребняк, со своей стороны, утверждает, что надеялась на встречу братьев с тем, чтобы они решили "все накопившиеся вопросы друг к другу"."Мне непонятно только одно: мы хотели организовать эту встречу много раз, но нам отказывали. А в интервью Ксении Собчак Даня сказал, что ему брат не нужен, он не харизматичный, он "дно", и встречаться он с ним не хочет", — прокомментировала ситуацию порталу Teleprogramma.pro продюсер Ильи Милохина.
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tiktok, первый канал (телеканал), даня милохин, знаменитости, пусть говорят, звезды

Даня Милохин объяснил, почему не хочет видеть мать

18:28 27.01.2021
 
© Аня Pokrov/YouTubeКадр видео "ВСЯ ПРАВДА о МАМЕ Дани Милохина // СПЕЦВЫПУСК"
Кадр видео ВСЯ ПРАВДА о МАМЕ Дани Милохина // СПЕЦВЫПУСК - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Аня Pokrov/YouTube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Музыкант и звезда TikTok Даня Милохин и его продюсер Ярослав Андреев на YouTube-канале Ани Покров объяснили, почему блогер не пришел на программу "Пусть говорят", чтобы познакомиться с биологической матерью, которая оставила его и старшего брата Илью в детском доме в возрасте двух-трех лет.
Первый канал выпустил уже две части передачи, в которых было показано, как Илья познакомился с матерью. Однако 19-летний Даня Милохин в "Пусть говорят" так и не появился. По его словам, трансляцию организовали без согласования с ним.

"Сняли обо мне, но не спросили меня", — возмутился блогер, добавив, что ему изначально была неинтересна эта тема: к матери он не испытывает никаких эмоций, а с братом давно находится в напряженных отношениях.

Его продюсер добавил, что после этой ситуации связался с Марией Погребняк, продюсером Ильи, чтобы узнать, зачем они участвуют в этом хайпе.

"Маша сказала, что она хочет просто счастья для ребят. При этом она сказала, что в программе "Пусть говорят" не будут использовать фото и видео Дани (Милохин и Андреев были против этого. — Прим. ред.), но их все равно использовали", — прокомментировал происходящее Андреев.

Затем он предложил Погребняк отказаться от участия во втором выпуске программы и сделать все "вне камер". Однако представитель Ильи дала понять, что они не откажутся от съемок.
По словам Андреева, из-за видео, фото и других материалов, связанных с Даней, у них с телеканалом даже произошел конфликт.
При этом Погребняк, со своей стороны, утверждает, что надеялась на встречу братьев с тем, чтобы они решили "все накопившиеся вопросы друг к другу".
"Мне непонятно только одно: мы хотели организовать эту встречу много раз, но нам отказывали. А в интервью Ксении Собчак Даня сказал, что ему брат не нужен, он не харизматичный, он "дно", и встречаться он с ним не хочет", — прокомментировала ситуацию порталу Teleprogramma.pro продюсер Ильи Милохина.
Скриншот видео про звезду тик-тока Даню Милохина - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 14:01Шоубиз
Журналисты нашли биологическую мать звезды TikTok Дани Милохина
 
ШоубизTikTokПервый канал (телеканал)Даня МилохинЗнаменитостиПусть говорятзвезды
 
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