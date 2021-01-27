https://ria.ru/20210127/milokhin-1594821745.html

Даня Милохин объяснил, почему не хочет видеть мать

Даня Милохин объяснил, почему не хочет видеть мать

Музыкант и звезда TikTok Даня Милохин и его продюсер Ярослав Андреев на YouTube-канале Ани Покров объяснили, почему блогер не пришел на программу "Пусть... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T18:28

2021-01-27T18:28

2021-01-27T18:28

tiktok

первый канал (телеканал)

шоубиз

даня милохин

знаменитости

пусть говорят

звезды

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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Музыкант и звезда TikTok Даня Милохин и его продюсер Ярослав Андреев на YouTube-канале Ани Покров объяснили, почему блогер не пришел на программу "Пусть говорят", чтобы познакомиться с биологической матерью, которая оставила его и старшего брата Илью в детском доме в возрасте двух-трех лет.Первый канал выпустил уже две части передачи, в которых было показано, как Илья познакомился с матерью. Однако 19-летний Даня Милохин в "Пусть говорят" так и не появился. По его словам, трансляцию организовали без согласования с ним.Его продюсер добавил, что после этой ситуации связался с Марией Погребняк, продюсером Ильи, чтобы узнать, зачем они участвуют в этом хайпе.Затем он предложил Погребняк отказаться от участия во втором выпуске программы и сделать все "вне камер". Однако представитель Ильи дала понять, что они не откажутся от съемок.По словам Андреева, из-за видео, фото и других материалов, связанных с Даней, у них с телеканалом даже произошел конфликт.При этом Погребняк, со своей стороны, утверждает, что надеялась на встречу братьев с тем, чтобы они решили "все накопившиеся вопросы друг к другу"."Мне непонятно только одно: мы хотели организовать эту встречу много раз, но нам отказывали. А в интервью Ксении Собчак Даня сказал, что ему брат не нужен, он не харизматичный, он "дно", и встречаться он с ним не хочет", — прокомментировала ситуацию порталу Teleprogramma.pro продюсер Ильи Милохина.

https://ria.ru/20210121/milokhin-1593981729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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tiktok, первый канал (телеканал), даня милохин, знаменитости, пусть говорят, звезды