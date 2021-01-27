https://ria.ru/20210127/medvedev-1594832041.html

Медведев: бывшая администрация США не горела желанием продлевать ДСНВ

Медведев: бывшая администрация США не горела желанием продлевать ДСНВ

Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что предыдущая администрация США не горела желанием принимать решение по продлению ДСНВ, сделав его предметом... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T17:15

2021-01-27T17:15

2021-01-27T17:15

договор снв-3

дмитрий медведев

госдума рф

джо байден

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588643498_0:0:3085:1735_1920x0_80_0_0_f409f2127f0717cb9c3ef1b3c90f4979.jpg

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что предыдущая администрация США не горела желанием принимать решение по продлению ДСНВ, сделав его предметом политического торга."К сожалению, предыдущая администрация не горела желанием принимать решение по продлению ДСНВ-3, сделав его предметом политического торга. Рад, что президенту России Владимиру Путину и новому президенту США Джозефу Байдену удалось в кратчайшие сроки договориться о продлении этого соглашения", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он отметил, что благодаря этому Договор вновь подтвердил свою жизнеспособность. "В ближайшие пять лет он будет служить важнейшим инструментом для поддержания стратегической стабильности", - добавил Медведев.Накануне президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ. В этот же день Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.

https://ria.ru/20210127/dsnv-1594789909.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, дмитрий медведев, госдума рф, джо байден, сша