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https://ria.ru/20210127/medvedev-1594832041.html
Медведев: бывшая администрация США не горела желанием продлевать ДСНВ
Медведев: бывшая администрация США не горела желанием продлевать ДСНВ
Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что предыдущая администрация США не горела желанием принимать решение по продлению ДСНВ, сделав его предметом... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T17:15
2021-01-27T17:15
договор снв-3
дмитрий медведев
госдума рф
джо байден
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что предыдущая администрация США не горела желанием принимать решение по продлению ДСНВ, сделав его предметом политического торга."К сожалению, предыдущая администрация не горела желанием принимать решение по продлению ДСНВ-3, сделав его предметом политического торга. Рад, что президенту России Владимиру Путину и новому президенту США Джозефу Байдену удалось в кратчайшие сроки договориться о продлении этого соглашения", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Он отметил, что благодаря этому Договор вновь подтвердил свою жизнеспособность. "В ближайшие пять лет он будет служить важнейшим инструментом для поддержания стратегической стабильности", - добавил Медведев.Накануне президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ. В этот же день Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.
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договор снв-3, дмитрий медведев, госдума рф, джо байден, сша

Медведев: бывшая администрация США не горела желанием продлевать ДСНВ

17:15 27.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России" Дмитрий Медведев проводит онлайн-прием граждан
Председатель Единой России Дмитрий Медведев проводит онлайн-прием граждан - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что предыдущая администрация США не горела желанием принимать решение по продлению ДСНВ, сделав его предметом политического торга.
"К сожалению, предыдущая администрация не горела желанием принимать решение по продлению ДСНВ-3, сделав его предметом политического торга. Рад, что президенту России Владимиру Путину и новому президенту США Джозефу Байдену удалось в кратчайшие сроки договориться о продлении этого соглашения", - написал Медведев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что благодаря этому Договор вновь подтвердил свою жизнеспособность. "В ближайшие пять лет он будет служить важнейшим инструментом для поддержания стратегической стабильности", - добавил Медведев.
Накануне президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, по итогам которого поручили своим сотрудникам срочно работать с тем, чтобы успеть продлить договор СНВ. В этот же день Путин внес в Госдуму соответствующий законопроект о ратификации соглашения.
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Договор СНВ-3Дмитрий МедведевГосдума РФДжо БайденСША
 
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