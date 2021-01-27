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https://ria.ru/20210127/maldivy-1594788027.html
Эксперты рассказали об особенностях дешевого отдыха на Мальдивах
Эксперты рассказали об особенностях дешевого отдыха на Мальдивах
Туроператоры рассказали об особенностях бюджетного отдыха на Мальдивах, которые необходимо знать туристам, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T17:08
2021-01-27T17:08
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Туроператоры рассказали об особенностях бюджетного отдыха на Мальдивах, которые необходимо знать туристам, сообщает TourDom.ru.По словам экспертов, спрос на сравнительно недорогие туры с проживанием в отелях и гестхаусах этой страны растет, экономные путешественники выбирают острова, где живут сами местные жители. Но во многих компаниях предпочитают не предлагать клиентам такой вариант размещения или делать это с осторожностью, предупреждая о специфике. Так, эксперты напоминают, что купаться на населенных островах туристам можно только на небольшой части пляжа "бикини-бич", которая относится к конкретному отелю. Также надо учитывать, что там действует сухой закон, алкоголь запрещен. Кроме того, отдыхающим на островах, где проживает местное население, необходимо не ранее чем за 72 часа до возвращения на родину сделать дополнительный ПЦР-тест. Эксперт по дайвингу на Мальдивах Вероника Бирман советует обратить внимание на особенности самого места: нет ли там, например, тюрьмы, а также – где расположен пляж, на котором разрешено купаться в бикини. Недорогих гестхаусов, по ее словам, очень много, цены примерно одинаковые (70 долларов за номер в сутки), как и уровень предлагаемых услуг: все очень скромно, но вполне нормально для того, чтобы насладиться красотой островов. "Они используются редко, в основном, чтобы решить проблему туриста, например, если он прилетает раньше, чем начинается его круиз или отдых в отеле-резорте, – объясняет Елена Бондаренко, представитель туроператора. – Тогда мы можем предложить гестхаус буквально на одну-две ночи. Мальдивы – все-таки luxury-направление".По словам Вероники Бирман, желающим съездить туда, не переплачивая, стоит обратить внимание на размещение на яхтах. Неделя с полным пансионом, дайвингом, ночным барбекю на пляже необитаемого острова, рыбалкой и каяками стоит от 75 тысяч рублей, билет нужно оплатить отдельно.
https://ria.ru/20210121/tseny-1593963231.html
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отели, цены, туристы, куда можно лететь, куда поехать, туризм, новости - туризм, мальдивы

Эксперты рассказали об особенностях дешевого отдыха на Мальдивах

17:08 27.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗарубежные страны: Мальдивы
Зарубежные страны: Мальдивы - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Туроператоры рассказали об особенностях бюджетного отдыха на Мальдивах, которые необходимо знать туристам, сообщает TourDom.ru.
По словам экспертов, спрос на сравнительно недорогие туры с проживанием в отелях и гестхаусах этой страны растет, экономные путешественники выбирают острова, где живут сами местные жители. Но во многих компаниях предпочитают не предлагать клиентам такой вариант размещения или делать это с осторожностью, предупреждая о специфике.
Так, эксперты напоминают, что купаться на населенных островах туристам можно только на небольшой части пляжа "бикини-бич", которая относится к конкретному отелю. Также надо учитывать, что там действует сухой закон, алкоголь запрещен.
Кроме того, отдыхающим на островах, где проживает местное население, необходимо не ранее чем за 72 часа до возвращения на родину сделать дополнительный ПЦР-тест.
Эксперт по дайвингу на Мальдивах Вероника Бирман советует обратить внимание на особенности самого места: нет ли там, например, тюрьмы, а также – где расположен пляж, на котором разрешено купаться в бикини.
Недорогих гестхаусов, по ее словам, очень много, цены примерно одинаковые (70 долларов за номер в сутки), как и уровень предлагаемых услуг: все очень скромно, но вполне нормально для того, чтобы насладиться красотой островов.
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"Они используются редко, в основном, чтобы решить проблему туриста, например, если он прилетает раньше, чем начинается его круиз или отдых в отеле-резорте, – объясняет Елена Бондаренко, представитель туроператора. – Тогда мы можем предложить гестхаус буквально на одну-две ночи. Мальдивы – все-таки luxury-направление".
По словам Вероники Бирман, желающим съездить туда, не переплачивая, стоит обратить внимание на размещение на яхтах. Неделя с полным пансионом, дайвингом, ночным барбекю на пляже необитаемого острова, рыбалкой и каяками стоит от 75 тысяч рублей, билет нужно оплатить отдельно.
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