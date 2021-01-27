https://ria.ru/20210127/magazin-1594872876.html

Мужчину, угрожавшего посетителям магазина в Москве, доставили в полицию

Мужчину, угрожавшего посетителям магазина в Москве, доставили в полицию

Мужчина, угрожавший посетителям магазина на Новодмитровской улице в Москве, доставлен в отдел полиции, ведётся разбирательство, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T21:45

2021-01-27T21:45

2021-01-27T21:45

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мужчина, угрожавший посетителям магазина на Новодмитровской улице в Москве, доставлен в отдел полиции, ведётся разбирательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Мужчина, высказывавший угрозы в адрес посетителей магазина на Новодмитровской улице, доставлен в отдел полиции, проводится проверка", - говорится в сообщении.В полиции отметили, что опасных предметов у него при себе не нашли.Как уточнил источник РИА Новости, речь идёт о магазине "Вкусвилл".

https://ria.ru/20201208/skoraya-1588207365.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия