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Мужчину, угрожавшего посетителям магазина в Москве, доставили в полицию
Мужчину, угрожавшего посетителям магазина в Москве, доставили в полицию
Мужчина, угрожавший посетителям магазина на Новодмитровской улице в Москве, доставлен в отдел полиции, ведётся разбирательство, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T21:45
2021-01-27T21:45
2021-01-27T21:45
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мужчина, угрожавший посетителям магазина на Новодмитровской улице в Москве, доставлен в отдел полиции, ведётся разбирательство, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Мужчина, высказывавший угрозы в адрес посетителей магазина на Новодмитровской улице, доставлен в отдел полиции, проводится проверка", - говорится в сообщении.В полиции отметили, что опасных предметов у него при себе не нашли.Как уточнил источник РИА Новости, речь идёт о магазине "Вкусвилл".
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