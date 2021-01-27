https://ria.ru/20210127/kuban-1594839441.html
Депутаты Кубани дали рекомендации для решения вопроса водоснабжения
Депутаты Кубани дали рекомендации для решения вопроса водоснабжения
Депутаты Кубани дали рекомендации для решения проблем водоснабжения и водоотведения в регионе, сообщает пресс-служба законодательного собрания края (ЗСК). РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T17:50
2021-01-27T17:50
2021-01-27T17:50
краснодарский край
краснодарский край
общество
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КРАСНОДАР, 27 янв - РИА Новости. Депутаты Кубани дали рекомендации для решения проблем водоснабжения и водоотведения в регионе, сообщает пресс-служба законодательного собрания края (ЗСК)."Вопрос водоснабжения и водоотведения очень непростой, особенно в прибрежной территории. Это наши курорты. И нужно предпринимать экстренные меры в части того, чтобы качественным образом можно было решить как проблемы водоснабжения, так и водоотведения. Данная тема остается на особом контроле депутатского корпуса. Мы дважды обсуждали ее на больших совещаниях с участием прокурора Краснодарского края Сергея Табельского. И я думаю, не позднее июня мы вновь соберемся тем же составом, чтобы рассмотреть ход принятого сегодня на сессии постановления", - приводятся в сообщении слова председателя ЗСК Юрия Бурлачко.По данным ведомства, сейчас на территории региона питьевую воду из централизованных систем получают более 4,5 миллиона человек. Это свыше 96% всего населения Кубани. Что касается централизованной канализации, то ею пользуется 2,1 миллиона человек. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 31,4 тысячи километров, водоотведения - 5,8 тысячи. В крае в рамках нацпроекта "Экология" реализуется регпроект "Качество питьевой воды", а органам местного самоуправления для решения вопроса оказывается финансовая помощь."По краевой госпрограмме "Развитие ЖКХ" на период 2018-2020 годов на развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Кубани из федерального и краевого бюджетов было предусмотрено более 6 миллиардов рублей. Данные средства пошли на выполнение разных видов работ. Вместе с тем существующих объемов финансирования и реализации краевой госпрограммы по развитию ЖКХ в части водоснабжения и водоотведения для ремонта, модернизации и создания новых мощностей централизованных систем на территориях муниципалитетов недостаточно", - отметили в ЗСК.Уточняется, что одной из проблем в достижении необходимых показателей по исполнению документа является и неполное освоение средств по отдельным программным мероприятиям, а также высокая доля бесхозных сетей, участвующих в обеспечении потребителей услугами водоснабжения и водоотведения."В принятом на сессии постановлении содержатся рекомендации сразу нескольким профильным ведомствам. Региональному министерству ТЭК и ЖКХ рекомендовано оказывать содействие органам местного самоуправления в привлечении инвестиций и продвижении муниципально-частного партнерства, в том числе в заключении концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Кубани. Ему же предстоит усилить контроль за выполнением мероприятий по развитию водопроводно-канализационного комплекса", - отметили в ведомстве.Отмечается также, что краевой минфин совместно с минТЭК и ЖКХ рассмотрит возможность увеличения финансирования мероприятий региональной программы по развитию жилищно-коммунального хозяйства. "Органам местного самоуправления рекомендовано подготовить техзадания на разработку инвестпрограмм организаций, которые осуществляют водоснабжение и водоотведение населенных пунктов, принять меры по оформлению бесхозных сетей в муниципальную собственность и замене аварийных сетей в целях снижения уровня их износа и сокращения потерь воды", - заключили в ЗСК.
https://ria.ru/20210127/kuban-1594829037.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, общество
КРАСНОДАР, 27 янв - РИА Новости. Депутаты Кубани дали рекомендации для решения проблем водоснабжения и водоотведения в регионе, сообщает пресс-служба законодательного собрания края (ЗСК).
"Вопрос водоснабжения и водоотведения очень непростой, особенно в прибрежной территории. Это наши курорты. И нужно предпринимать экстренные меры в части того, чтобы качественным образом можно было решить как проблемы водоснабжения, так и водоотведения. Данная тема остается на особом контроле депутатского корпуса. Мы дважды обсуждали ее на больших совещаниях с участием прокурора Краснодарского края
Сергея Табельского. И я думаю, не позднее июня мы вновь соберемся тем же составом, чтобы рассмотреть ход принятого сегодня на сессии постановления", - приводятся в сообщении слова председателя ЗСК Юрия Бурлачко.
По данным ведомства, сейчас на территории региона питьевую воду из централизованных систем получают более 4,5 миллиона человек. Это свыше 96% всего населения Кубани. Что касается централизованной канализации, то ею пользуется 2,1 миллиона человек. Общая протяженность сетей водоснабжения составляет 31,4 тысячи километров, водоотведения - 5,8 тысячи. В крае в рамках нацпроекта "Экология" реализуется регпроект "Качество питьевой воды", а органам местного самоуправления для решения вопроса оказывается финансовая помощь.
"По краевой госпрограмме "Развитие ЖКХ" на период 2018-2020 годов на развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Кубани из федерального и краевого бюджетов было предусмотрено более 6 миллиардов рублей. Данные средства пошли на выполнение разных видов работ. Вместе с тем существующих объемов финансирования и реализации краевой госпрограммы по развитию ЖКХ в части водоснабжения и водоотведения для ремонта, модернизации и создания новых мощностей централизованных систем на территориях муниципалитетов недостаточно", - отметили в ЗСК.
Уточняется, что одной из проблем в достижении необходимых показателей по исполнению документа является и неполное освоение средств по отдельным программным мероприятиям, а также высокая доля бесхозных сетей, участвующих в обеспечении потребителей услугами водоснабжения и водоотведения.
"В принятом на сессии постановлении содержатся рекомендации сразу нескольким профильным ведомствам. Региональному министерству ТЭК и ЖКХ рекомендовано оказывать содействие органам местного самоуправления в привлечении инвестиций и продвижении муниципально-частного партнерства, в том числе в заключении концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Кубани. Ему же предстоит усилить контроль за выполнением мероприятий по развитию водопроводно-канализационного комплекса", - отметили в ведомстве.
Отмечается также, что краевой минфин совместно с минТЭК и ЖКХ рассмотрит возможность увеличения финансирования мероприятий региональной программы по развитию жилищно-коммунального хозяйства. "Органам местного самоуправления рекомендовано подготовить техзадания на разработку инвестпрограмм организаций, которые осуществляют водоснабжение и водоотведение населенных пунктов, принять меры по оформлению бесхозных сетей в муниципальную собственность и замене аварийных сетей в целях снижения уровня их износа и сокращения потерь воды", - заключили в ЗСК.