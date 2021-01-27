https://ria.ru/20210127/krasnoyarsk-1594821272.html

Против сотрудников реабилитационного центра под Красноярском завели дело

Против сотрудников реабилитационного центра под Красноярском завели дело

Главу и сотрудника реабилитационного центра под Красноярском подозревают в незаконном лишении свободы постояльцев, сообщило управление СК РФ по Красноярскому... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T16:31

2021-01-27T16:31

2021-01-27T16:31

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 27 янв - РИА Новости. Главу и сотрудника реабилитационного центра под Красноярском подозревают в незаконном лишении свободы постояльцев, сообщило управление СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии."Возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего директора и одного из сотрудников автономной некоммерческой организации Центр социальной и психологической помощи "Вектор" (АНО ЦСИПП "Вектор"). Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п.п. "а, ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух лиц, не связанное с их похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.По версии следователей, подозреваемые с 2018 по 2020 годы в условиях жесткой изоляции удерживали в центре имеющих зависимость от алкоголя. Следователи сообщили, что фигуранты лично или привлекая бывших пациентов били постояльцев, обливали холодной водой, принуждали в физическому труду, пристегивали на несколько суток и несколько недель наручниками к деревянным чуркам. Кроме того, подозреваемые помещали людей в холодный подвал, запрещая покидать его в течение нескольких суток или недель, добавляет СУСК.В данный момент директор и сотрудник "Вектора" арестованы.

https://ria.ru/20201207/narusheniya-1588002661.html

красноярский край

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2021

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Задержание сотрудников реабилитационного центра по подозрению в незаконном лишении свободы постояльцев. Кадры СК РФ Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего директора и одного из сотрудников автономной некоммерческой организации Центр социальной и психологической помощи «Вектор». Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы двух лиц, не связанное с их похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По предварительной версии следствия, подозреваемые, действуя с целью извлечения прибыли, незаконно удерживали в разные периоды времени с 2018 года по октябрь 2020 года пострадавших лиц, имеющих зависимость от алкоголя, в АНО ЦСИПП «Вектор», расположенном в поселке Солонцы, в условиях жесткой изоляции от общества под предлогом оказания им помощи в преодолении указанной зависимости. 2021-01-27T16:31 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия