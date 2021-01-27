https://ria.ru/20210127/kovidtestirovanie-1594790539.html

Китай способен проводить более 15 миллионов тестов на COVID-19 в день

Китай способен проводить более 15 миллионов тестов на COVID-19 в день

Ежедневные возможности Китая по тестированию на COVID-19 превысили 15 миллионов проб, сообщили в среду в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:27

2021-01-27T14:27

2021-01-27T14:27

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 27 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". Ежедневные возможности Китая по тестированию на COVID-19 превысили 15 миллионов проб, сообщили в среду в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР."Наши возможности по тестированию растут, когда мы проводим групповые тестирования, например, по пять или десять проб в группе", - сообщил замглавы комитета Цзэн Исинь.По его словам, в Китае растет потребность в тестировании на коронавирус в связи с тем, что многие отправятся в поездки в родные края по случаю традиционного Праздника весны – Китайского нового года. Он призвал местные власти всеми силами расширить охват тестированием, снизить себестоимость тестов, а также предоставить все условия для их проведения.

https://rsport.ria.ru/20210125/olimpiada-1594519570.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай