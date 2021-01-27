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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210127/kovidtestirovanie-1594790539.html
Китай способен проводить более 15 миллионов тестов на COVID-19 в день
Китай способен проводить более 15 миллионов тестов на COVID-19 в день
Ежедневные возможности Китая по тестированию на COVID-19 превысили 15 миллионов проб, сообщили в среду в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:27
2021-01-27T14:27
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 27 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". Ежедневные возможности Китая по тестированию на COVID-19 превысили 15 миллионов проб, сообщили в среду в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР."Наши возможности по тестированию растут, когда мы проводим групповые тестирования, например, по пять или десять проб в группе", - сообщил замглавы комитета Цзэн Исинь.По его словам, в Китае растет потребность в тестировании на коронавирус в связи с тем, что многие отправятся в поездки в родные края по случаю традиционного Праздника весны – Китайского нового года. Он призвал местные власти всеми силами расширить охват тестированием, снизить себестоимость тестов, а также предоставить все условия для их проведения.
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китай

Китай способен проводить более 15 миллионов тестов на COVID-19 в день

14:27 27.01.2021
 
© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкМужчина проходит тестирование на коронавирус в общественном центре тестирования в Гонконге
Мужчина проходит тестирование на коронавирус в общественном центре тестирования в Гонконге - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Мигель Кандела
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МОСКВА, 27 янв — Проект "Россия-Китай: Главное". Ежедневные возможности Китая по тестированию на COVID-19 превысили 15 миллионов проб, сообщили в среду в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.
"Наши возможности по тестированию растут, когда мы проводим групповые тестирования, например, по пять или десять проб в группе", - сообщил замглавы комитета Цзэн Исинь.
По его словам, в Китае растет потребность в тестировании на коронавирус в связи с тем, что многие отправятся в поездки в родные края по случаю традиционного Праздника весны – Китайского нового года.
Он призвал местные власти всеми силами расширить охват тестированием, снизить себестоимость тестов, а также предоставить все условия для их проведения.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
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