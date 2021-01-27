https://ria.ru/20210127/korporatsii-1594795786.html

Путин заявил, что цифровые гиганты начинают конкурировать с государством

Путин заявил, что цифровые гиганты начинают конкурировать с государством

Все более значимую роль в современном обществе играют цифровые гиганты, которые по отдельным направлениям уже де-факто конкурируют с государством, заявил... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:43

2021-01-27T14:43

2021-01-27T14:58

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Все более значимую роль в современном обществе играют цифровые гиганты, которые по отдельным направлениям уже де-факто конкурируют с государством, заявил президент РФ Владимир Путин."Все более значимую роль в жизни общества стали играть технологические, прежде всего цифровые, гиганты. Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в (Соединенных) Штатах происходили в предвыборной кампании. И это уже не просто гиганты какие-то экономические, по отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государством", - сказал Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.

https://ria.ru/20210114/tsenzura-1593100717.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире