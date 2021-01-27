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Путин заявил, что цифровые гиганты начинают конкурировать с государством
Путин заявил, что цифровые гиганты начинают конкурировать с государством
Все более значимую роль в современном обществе играют цифровые гиганты, которые по отдельным направлениям уже де-факто конкурируют с государством, заявил... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:43
2021-01-27T14:58
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Все более значимую роль в современном обществе играют цифровые гиганты, которые по отдельным направлениям уже де-факто конкурируют с государством, заявил президент РФ Владимир Путин."Все более значимую роль в жизни общества стали играть технологические, прежде всего цифровые, гиганты. Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в (Соединенных) Штатах происходили в предвыборной кампании. И это уже не просто гиганты какие-то экономические, по отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государством", - сказал Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, владимир путин, в мире

Путин заявил, что цифровые гиганты начинают конкурировать с государством

14:43 27.01.2021 (обновлено: 14:58 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Все более значимую роль в современном обществе играют цифровые гиганты, которые по отдельным направлениям уже де-факто конкурируют с государством, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все более значимую роль в жизни общества стали играть технологические, прежде всего цифровые, гиганты. Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в (Соединенных) Штатах происходили в предвыборной кампании. И это уже не просто гиганты какие-то экономические, по отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государством", - сказал Путин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который в текущем году проходит онлайн.
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Всемирный экономический форум в Давосе в 2021 годуВладимир ПутинВ мире
 
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