https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594822111.html

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 142 тысячи

Число случаев COVID-19 в США выросло за сутки на 142 тысячи

Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за минувшие сутки на 142 тысячи, было зарегистрировано 3 990 смертей, сообщает университет Джонса... РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T16:35

2021-01-27T16:35

2021-01-27T16:35

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

сша

в мире

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США увеличилось за минувшие сутки на 142 тысячи, было зарегистрировано 3 990 смертей, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, в США за прошедшие 24 часа COVID-19 выявлен у 142 511 человек.С начала эпидемии, как сообщает университет Хопкинса, в США выявили более 25 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 425 тысяч человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, сша, в мире