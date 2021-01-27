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Сахалин отменил въездные справки об отсутствии COVID-19
Сахалин отменил въездные справки об отсутствии COVID-19
Для въезда в Сахалинскую область больше не нужны цифровой пропуск и справка об отсутствии коронавируса, соответствующий указ подписал губернатор, сообщила... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T15:42
2021-01-27T15:44
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 янв - РИА Новости. Для въезда в Сахалинскую область больше не нужны цифровой пропуск и справка об отсутствии коронавируса, соответствующий указ подписал губернатор, сообщила пресс-служба регионального правительства."Указ подписал губернатор Валерий Лимаренко. Документ вступил в силу с сегодняшнего дня (среды). В аэропорту Южно-Сахалинска сняты все ограничения, ранее введенные из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.По словам губернатора, которые приводит пресс-служба, отмена ограничений связана с тем, что региону удается постепенно стабилизировать ситуацию с распространением опасной инфекции. "Этому способствует массовая вакцинация жителей, которую регион начал проводить одним из первых в стране. Это очередной шаг по возвращению к привычному, "доковидному" образу жизни", – сказал Лимаренко.Отмечается, что региональные власти согласовали отмену ограничений с управлением Роспотребнадзора.Цифровые пропуска для въезда в Сахалинскую область стали обязательными с 14 мая 2020 года. С 11 июня список документов для гостей региона пополнила справка с отрицательным тестом на коронавирус.На 27 января в Сахалинской области зарегистрировано 19 408 случаев заболевания (+103 за сутки), 16 354 человека выписаны с выздоровлением, 26 умерли, 3 028 человек проходят лечение. Прошли вакцинацию 11 757 человек, из них оба этапа - 1 353. Записаны на прививку 8 725 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), южно-сахалинск, сахалинская область, общество

Сахалин отменил въездные справки об отсутствии COVID-19

15:42 27.01.2021 (обновлено: 15:44 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19
Экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 янв - РИА Новости. Для въезда в Сахалинскую область больше не нужны цифровой пропуск и справка об отсутствии коронавируса, соответствующий указ подписал губернатор, сообщила пресс-служба регионального правительства.
"Указ подписал губернатор Валерий Лимаренко. Документ вступил в силу с сегодняшнего дня (среды). В аэропорту Южно-Сахалинска сняты все ограничения, ранее введенные из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, которые приводит пресс-служба, отмена ограничений связана с тем, что региону удается постепенно стабилизировать ситуацию с распространением опасной инфекции. "Этому способствует массовая вакцинация жителей, которую регион начал проводить одним из первых в стране. Это очередной шаг по возвращению к привычному, "доковидному" образу жизни", – сказал Лимаренко.
Отмечается, что региональные власти согласовали отмену ограничений с управлением Роспотребнадзора.
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Цифровые пропуска для въезда в Сахалинскую область стали обязательными с 14 мая 2020 года. С 11 июня список документов для гостей региона пополнила справка с отрицательным тестом на коронавирус.
На 27 января в Сахалинской области зарегистрировано 19 408 случаев заболевания (+103 за сутки), 16 354 человека выписаны с выздоровлением, 26 умерли, 3 028 человек проходят лечение. Прошли вакцинацию 11 757 человек, из них оба этапа - 1 353. Записаны на прививку 8 725 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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