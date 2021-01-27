https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594799929.html

Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил Путин

Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил Путин

Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T14:57

2021-01-27T14:57

2021-01-27T15:25

распространение коронавируса

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил президент РФ Владимир Путин."Мировое сообщество должно создать условия для совместной работы ученых, специалистов, чтобы понять, почему и как происходят мутации, например, коронавируса, чем отличаются друг от друга разные штаммы", - сказал Путин на проходящем онлайн Всемирном экономическом форуме в Давосе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество