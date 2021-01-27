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Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил Путин
Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил Путин
Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T14:57
2021-01-27T14:57
2021-01-27T15:25
распространение коронавируса
всемирный экономический форум в давосе в 2021 году
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Борьба с коронавирусом в мире должна быть совместной, заявил президент РФ Владимир Путин."Мировое сообщество должно создать условия для совместной работы ученых, специалистов, чтобы понять, почему и как происходят мутации, например, коронавируса, чем отличаются друг от друга разные штаммы", - сказал Путин на проходящем онлайн Всемирном экономическом форуме в Давосе.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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всемирный экономический форум в давосе в 2021 году, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, владимир путин, общество