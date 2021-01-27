https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594774127.html
В Роспотребнадзоре предупредили о риске усиления эпидемии коронавируса
В Роспотребнадзоре предупредили о риске усиления эпидемии коронавируса
Замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский предупредил о возможных рисках в развитии ситуации с COVID-19. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T13:17
2021-01-27T13:17
2021-01-27T15:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вадим покровский
здоровье - общество
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МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Замдиректора ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский предупредил о возможных рисках в развитии ситуации с COVID-19.Он подчеркнул, что на фоне частичного снятия ограничений нельзя отказываться от масок и перчаток, которые будут необходимы до формирования иммунной прослойки населения."Конечно, существует еще опасность того, что эпидемия вновь начнет усиливаться. Поэтому, конечно, основные мероприятия сохраняются", — сказал Покровский в эфире радиостанции "Говорит Москва".При этом он предположил, что такие послабления, как открытие ночных баров, не сыграют принципиальной роли в эпидемиологической обстановке, поскольку имеют значение в основном для молодежи.Сегодня московские власти сняли ограничения на работу общепита и клубов ночью. С ноября прошлого года им нельзя было принимать посетителей с одиннадцати вечера до шести утра из-за распространения коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594736974.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вадим покровский, здоровье - общество