https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594756255.html

Назван регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки

Назван регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Туве - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T11:37

2021-01-27T11:37

2021-01-27T11:37

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

псковская область

республика алтай

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Туве - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,07%, 2. Республика Алтай - 0,1%, 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Псковская область, Костромская область - 0,2%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

псковская область

республика алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, псковская область, республика алтай