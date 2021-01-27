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Назван регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
Назван регион с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Туве - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:37
2021-01-27T11:37
2021-01-27T11:37
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здоровье - общество
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 зафиксирован в Туве - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,07%, 2. Республика Алтай - 0,1%, 3. Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия, Псковская область, Костромская область - 0,2%", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, псковская область, республика алтай