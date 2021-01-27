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Распространение коронавируса
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В Москве за сутки госпитализировали 1036 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 1036 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Москве госпитализированы 1036 человек с коронавирусом, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T11:30
2021-01-27T11:30
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1036 человек с коронавирусом, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID."В столице выздоровели еще 5924 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. В Москве выявлено 1837 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1036 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице за сутки скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва

В Москве за сутки госпитализировали 1036 пациентов с COVID-19

11:30 27.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1036 человек с коронавирусом, сообщает в среду столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID.
"В столице выздоровели еще 5924 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. В Москве выявлено 1837 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1036 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в столице за сутки скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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