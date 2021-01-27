https://ria.ru/20210127/koronavirus-1594734350.html

Актрису Екатерину Жемчужную госпитализировали с коронавирусом

Актрису Екатерину Жемчужную госпитализировали с коронавирусом

Народная артистка России, актриса театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная заболела коронавирусом, проходит лечение в больнице, чувствует себя нормально. РИА Новости, 27.01.2021

2021-01-27T09:24

2021-01-27T09:24

2021-01-27T10:12

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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Народная артистка России, актриса театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная заболела коронавирусом, проходит лечение в больнице, чувствует себя нормально."Я сейчас в больнице", - сказала Жемчужная, подтвердив, что у нее коронавирус."Ничего (о самочувствии - ред.). Мне капельницы делают разные, получше немножко", - добавила артистка.Екатерина Жемчужная - народная артистка России, актриса театра "Ромэн". Снималась в кино, в том числе в фильмах "Цыганское счастье", "Карнавал", "Королева Марго", "Табор уходит в небо" и других.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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