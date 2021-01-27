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Актрису Екатерину Жемчужную госпитализировали с коронавирусом
Актрису Екатерину Жемчужную госпитализировали с коронавирусом
Народная артистка России, актриса театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная заболела коронавирусом, проходит лечение в больнице, чувствует себя нормально. РИА Новости, 27.01.2021
2021-01-27T09:24
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Народная артистка России, актриса театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная заболела коронавирусом, проходит лечение в больнице, чувствует себя нормально."Я сейчас в больнице", - сказала Жемчужная, подтвердив, что у нее коронавирус."Ничего (о самочувствии - ред.). Мне капельницы делают разные, получше немножко", - добавила артистка.Екатерина Жемчужная - народная артистка России, актриса театра "Ромэн". Снималась в кино, в том числе в фильмах "Цыганское счастье", "Карнавал", "Королева Марго", "Табор уходит в небо" и других.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новости культуры, ромэн , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Актрису Екатерину Жемчужную госпитализировали с коронавирусом

09:24 27.01.2021 (обновлено: 10:12 27.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкАктриса театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная
Актриса театра Ромэн Екатерина Жемчужная - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Народная артистка России, актриса театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная заболела коронавирусом, проходит лечение в больнице, чувствует себя нормально.
"Я сейчас в больнице", - сказала Жемчужная, подтвердив, что у нее коронавирус.
"Ничего (о самочувствии - ред.). Мне капельницы делают разные, получше немножко", - добавила артистка.
Екатерина Жемчужная - народная артистка России, актриса театра "Ромэн". Снималась в кино, в том числе в фильмах "Цыганское счастье", "Карнавал", "Королева Марго", "Табор уходит в небо" и других.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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